Jaldo acepta la renuncia del juez de Paz con récord de indisciplina

El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, aceptó la renuncia definitiva e indeclinable del juez de Paz de Estación Aráoz (Leales), Lídoro Alberto Macedo. Este acto pondrá fin al procedimiento de destitución iniciado en la comisión de Juicio Político de la Legislatura.

El comité aún debe constatar la desvinculación del funcionario al que había solicitado explicaciones luego de que la Corte Suprema solicitara su expulsión por segunda vez en dos años, en gran medida por celebrar casamientos a domicilio irregulares. El juez de Paz tenía un récord de indisciplina: había sido sometido a cinco sumarios administrativos en 10 años.

La decisión del Poder Ejecutivo trascendió extraoficialmente hoy. El Decreto 2.646/16, que lleva la firma de Jaldo y de la ministra Carolina Vargas Aignasse, aún no fue publicado en el Boletín Oficial.

DIMISIÓN. Lídoro Macedo, ex juez de paz.

Macedo había prometido en el pasado que haría comentarios periodísticos sobre las numerosas denuncias que objetan su accionar cuando pasara al sector pasivo. “Hablaré cuando me jubile, si es que me dejan jubilar. Mis hijos y mi hermano (Eudoro Albo, magistrado del Tribunal de Impugnación de la capital) trabajan en los Tribunales, y no quiero perjudicarlos”, había explicado el juez de Paz a LA GACETA en junio de 2019. En ese momento tenía 67 años: Macedo llegó a su cargo en 2001.