El mensaje de Matías Morla por el cumpleaños de Maradona: "nunca más habrá uno como vos"

El ex apoderado y abogado de Diego Maradona, Matías Morla, compartió un emotivo mensaje para recordar al astro del fútbol, quien habría cumplido hoy 61 años.

"Tengo miles de fotos que bien podrían estar en este posteo: fotos juntos, fotos tuyas solo, en eventos, en la intimidad, fotos de momentos alegres y de los otros. Revisé cada una de ellas para homenajearte en tu cumpleaños y decidí quedarme con una que vieron todos pero que es la que más te representa", escribió Morla en su cuenta de la red social Instagram.

El posteo fue acompañado por una foto donde se ve al exfutbolista abrazado a un niño emocionado, en las épocas en que vivió en Dubai.

"Ese día estabas cansado, habías viajado por horas y tus colaboradores querían irse pero vos, como siempre, te plantaste y dijiste: ‘Lo espero al nene aunque llegue a las once de la noche’; y fue así, te sentaste solo en un banco de cemento a esperar, con un calor insoportable, pegado como siempre con tu compañera de vida: la pelota", contó.

"El te hablaba, no entendías su idioma, pero eso no fue una barrera, porque le hablaste con el mejor de tus idiomas: el del amor. Jugaste, te divertiste, hiciste feliz al nene, vos estabas radiante, tu humor había cambiado, estabas en tu salsa: generosidad y fútbol (tus guías). No le diste a él, sino a todos, un momento que no olvidaremos jamás y te subiste a la camioneta para hacer las tres horas de viaje a Dubai. Eso te hizo feliz, ese cariño lo absorbías", completó.

Por último, Morla sostuvo que "no habrá más" alguien como Maradona. "Fuiste Julio César con el corazón de Jesucristo, nunca más habrá uno como vos. Feliz cumple Diez, acá tu leal Matito", finalizó.