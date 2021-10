En Aguilares, nadadores se preparan para la cuarta edición del “Nadando por la Inclusión”

"Le doy las gracias a mi mamá. Lo que soy ahora es por ella. Me gusto nadar en aguas abiertas y me fui entrenando y me encanta mostrar lo que hago". Estas palabras pertenecen a Jonathan Rivero, tiene 19 años y una discapacidad motriz no fue una barrera en su vida para que practique este tipo de deporte adaptado y compitiendo a nivel nacional.

El joven junto a otros compañeros dictaron hoy una clínica en el marco del "Pre-Nadando por la Inclusión", en la remodelada pileta municipal en la ciudad de Aguilares, iniciativa solicitada por los estudiantes de Educación Física del IES de la zona.

El evento forma parte de la preparación a la cuarta edición del “Nadando por la Inclusión”, organizado desde hace cinco años por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Gabriel Yedlin, a través de la Cooperadora Talleres Protegidos (CotaPro) y la Fundación Cuidarte.

La competición se realizará en la aguas del Dique El Cadillal, el próximo domingo 5 de diciembre. Esto se debe a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de ese mes.

"No es que hay discapacidad sino que hay barreras. En la medida que podamos romper esas barreras vamos a tener una sociedad mejor", explicó Yedlin, en referencia a este tipo de evento preparatorio para el Nadando.

Y agregó: "estamos muy felices trabajando y disfrutando que es parte de nuestra militancia en una temática que es la inclusión de las personas vulnerables a la sociedad, para que tengan más convivencia y este caso puntual con personas con discapacidad".

El funcionario destacó la importancia de la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. "Cuando uno ve a chicos y chicas con discapacidad que se preparan para competir en aguas abiertas y que compitieron a nivel internacional, son mensajes de que las personas con discapacidad tienen que estar integrados, aunque nos falta mucho más", añadió.

“Esta tarea que realiza la Fundación Cuidarte todos los tres de diciembre, es la concreción de un trabajo de todo un año, que tiene como objetivo incentivar que las personas con discapacidad naden, que le pierdan el miedo a nadar y lo usan como recreación o recuperación”, completó.

Por este motivo, Yedlin consideró “oportuno incentivar a los chicos del interior de la provincia” para que “tengan la oportunidad de participar en el Nadando, no solo de Capital”.

“Puntualmente del Nadando lo calificó de “un día precioso que van las familias, comparten, se vinculan” y acotó: “La mayoría de los chicos con discapacidad que nada lo hacen porque les gusta hacerlo”.

Foto tomada de mdstuc.gob.ar

Nicolás Ferreyra es un muchacho no vidente, tiene 22 años y en poco tiempo se recibirá de abogado. “Hace varios años que participo, desde el inicio y me siento muy contento de estar otra vez y haber experimentado el crecimiento de este evento, cada vez más masiva y muy importante para nosotros”, comentó.

Al igual que Jonathan, agradeció a su madre por incentivarlo desde los 7 años a practicar natación. “Es un estilo y modo de vida que me permitió competir a nivel internacional”. Sobre el Pre-Nadando que se desarrolló en Aguilares dijo: “Fue un evento muy hermoso y una gran oportunidad de traer este tipo de deporte al interior” y agradeció a todos porque de una idea “muy linda nació este evento que perdura en el tiempo”.

María Guadalupe García Villanueva llegó al natatorio de Aguilares con grandes expectativas. A sus 22 años aseguró que siempre tiene “muchas ganas de nadar” ya que le permite “sociabilizar, hacer amigos, conocer gente y mostrar a lo que hacemos”. La joven nada desde los dos años y en el 2015 compitió por primera vez. “Entreno tres veces por semana y con sus problemas de motricidad tuvo asistencia perfecta en los Nadando ya que participó de todas las ediciones.

Claudia Epstein y Susana Robles son la columna vertebral de la Fundación Cuidarte y promotoras del Nadando desde 2017. Luego de la pandemia “hicimos la promesa de volver con el Pre-Nadando y aquí estamos en esta bella ciudad junto a los chicos y profesores, con un recibimiento tan lindo que nos llenan los corazones de alegría”, expresó Epstein

Sobre el evento del próximo 5 de diciembre sentenció: “es una actividad inclusiva en todo sentido, que siempre tracciona a un lugar superador para la sociedad”.

“Esta es la primera de las oportunidades que tenemos de reunirnos en el interior para promover la actividad”, dijo a su turno, Robles.

“En ese sentido planteo que el objetivo del Nadando es “tener una sociedad mucho más inclusiva y ahora apoyados con el interior de la provincia que es tan rico y genial las maneras de hacer las cosas”, cerró.

Gabriel Marañon aparte de ser el director de la Cooperadora de Talleres Protegidos (CoTaPro), prepara a los nadadores en este deporte adaptado. Estamos muy contentos de seguir articulando y sociabilizando esta actividad y hoy dimos una clínica del Pre-Nadando, ya que personas con discapacidad mostraron su estilo”.

Foto tomada de mdstuc.gob.ar

“Hoy participaron chicos con discapacidades motrices, intelectuales y sensoriales para mostrar el nado en sí y las herramientas que se puede usar para poder nadar en aguas abiertas”.

Por su parte, laa intendenta de Aguilares, Elia Fernández de Mansilla contó que traer la clínica a la ciudad fue idea de los alumnos del Profesorado de Educación Física y destacó la labor de la Fundación y el Ministerio de Desarrollo Social.

“Esto no es otra cosa que trabajar en equipo entre los intendentes y el Gabinete provincial y en este sentido el ministro Yedlin siempre estuvo a la par nuestra”, indicó.