Elisa Carrió explicó por qué no fue a la movilización en apoyo a Mauricio Macri

La líder de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa "Lilita" Carrió, explicó los motivos que la llevaron a ausentarse en la movilización de ayer en apoyo al expresidente, Mauricio Macri, quien iba a prestar declaración indagatoria en Dolores por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

"No fui a Dolores porque yo con 40 grados no voy a ningún lado. Soy chaqueña, no hay papá que me movilice, con 45 grados se duerme la siesta", dijo Carrió durante una entrevista con La Nación Más.

La exparlamentaria se refirió a la fallida indagatoria y apuntó contra el juez de la causa Martín Bava. "El papelón del juez fue un éxito para Mauricio Macri. Más que seguro", sostuvo.

"Su error no hizo más que demostrar su absoluta subjetividad, incapacidad e incompetencia. Es normal, es un juez hiper kirchnerista que comete irregularidades siempre", completó.

Carrió contó además que que conversó con el ex presidente durante la tarde de este jueves.

"Hablé con Mauricio Macri después. Le hice saber que la indagatoria fue todo un éxito. La conversación fue maravillosa. Siempre estamos como amigos y nos llamamos constantemente. Somos así", afirmó.