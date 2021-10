Dólar: de la barrera de los $200 a un baile al ritmo del "blue"

El dólar a $ 200 en el mercado informal es más que una realidad en este tiempo preelectoral. Pese a que el ministro de Economía, Martín Guzmán, viene afirmando que no habrá un salto brusco del dólar después de los comicios del 14 de noviembre, la realidad inflacionaria y las expectativas del mercado indican que el tipo de cambio se irá corrigiendo gradualmente en al menos 20 puntos hasta fines de año, con el fin de ponerse a tono con los precios verdaderos y no artificiales de la economía. Frente a una inflación interanual del 52,5%, el peso se devaluó frente al dólar en el mismo período apenas un 26%. Estos retrasos tienden a corregirse, plantea Damián Di Pace de la consultora Focus Market. Por otra parte, a diferencia de otras elecciones hoy la brecha es récord, el acceso al mercado cambiario cada vez más restringido, las reservas líquidas escasas y con una situación inédita de un impuesto PAIS del 30 % y una percepción de impuesto a las Ganancias del 35% para sólo acceder a U$S 200 mensuales. "Parecería que el costo del cepo muestra a la luz que está siendo muy alto, las ganancias muy pocas y el retraso del tipo de cambio real también", puntualiza Di Pace.

La economía argentina se mueve al ritmo del "blue". La cotización de la divisa informal llegó a los $ 197,50 y aún no rompió la barrera psicológica de los $ 200. Los números redondos suelen causar cierta expectativa que le pone nerviosismo a los agentes económicos, desde el minorista hasta el más encumbrado CEO que debe liquidar divisas a sus matrices en otras partes del mundo. Es verdad, el mercado del "blue" es muy pequeño, pero es el único que da una referencia de lo que puede ser el valor de uno de los bienes más buscados por los argentinos cuando estallan las crisis y cuando llegan los turnos electorales.

El dólar no ha parado de crecer desde 2003, sentencia Miguel Boggiano, CEO de Carta Financiera, una firma de asesoramiento en inversiones. Recientemente este doctor en Economía por la Universidad de Chicago ha subido a su cuenta en Twitter un video, realizado por el realizador audiovisual y humorista Andy Olivera, en el que muestra la realidad argentina, en base a las estadísticas oficiales. Lo ha titulado "El dólar despegando hacia la luna". Y no es un chiste. "Es un resumen de lo que pasa cuando un Gobierno gasta más de lo que tiene o lo que puede generar y termina financiándose con emisión monetaria desmedida", explica en un contacto telefónico con LA GACETA.

Boggiano puntualiza que la gestión del presidente Alberto Fernández ha llevado a que el dólar entre en una fase de aceleración (ha ganado $ 11 en las últimas dos semanas) "con un plan Platita que ha causado una de las peores expectativas porque es la demostración de que está dispuesto a inundar todo con pesos y sabemos que eso lleva a subir todos los precios de la economía, por más que haya tantos intentos de fijar precios máximos, y uno de esos precios es el dólar". El economista señala que esta conducta de la Casa Rosada, del Palacio de Hacienda y del Banco Central es como tratar de calentar la pava y pretender que no hierva el agua. "Y encima te dice: ¡ojo, que si hierve te meto preso!", completa la comparación.

A nivel cambiario, el Banco Central sigue sin lograr acumular reservas a pesar del "super cepo" dado que no se detiene la búsqueda de cobertura por parte de los agentes económicos. En simultáneo, debe a diario lidiar la pulseada en los dólares financieros y aquellas referencias más libres, las cuales desafían la "barrera psicológica" de corto plazo de los $ 200, todo bajo un clima de desconfianza que no otorga respiro al proceso de dolarización, alimentado además por una montaña de pesos que actúa como combustible, sintetiza el economista Gustavo Ber, como una evaluación de lo que ha sido la semana cambiaria.