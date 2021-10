Caso Vicentín: caución para los 14 imputados

Los 14 directivos de la agroexportadora Vicentin imputados por estafas no podrán salir del país y seis de ellos deberán fijar un seguro de caución por U$S 10 millones para continuar en libertad, según resolvió ayer el juez penal de la ciudad de Rosario, Román Lanzón. De esta forma el magistrado rechazó el planteo de prisión preventiva solicitado por el fiscal Miguel Moreno para los ejecutivos Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze, todos de la firma Vicentin, al tiempo que le fijó una caución de U$S 10 millones y el cumplimiento de una serie de medidas de conductas hasta que el caso vaya a juicio. El fiscal, que el martes acusó a los ejecutivos por balance falso y estafas por unos U$S 600 millones, sostuvo tras la audiencia de ayer, en la que se debatieron las cautelares, que evaluarán si apelan por la prisión preventiva.