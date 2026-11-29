Elecciones en España EN VIVO: con el 20% del voto el PP y Vox sumarían 178 escaños
PP y Vox suman 179 escaños y alcanzan la mayoría, con el 26,3%
Con el 20,26% escrutado, el PP es el más votado y obtiene 131 diputados de los 350 con los que cuenta el Congreso. Con los 46 de Vox y los 2 de UPN alcanzaría la mayoría absoluta, que está en 176 escaños. Estos son los resultados de cada partido:
PP: 131 escaños
PSOE: 115 escaños
Vox: 48 escaños
Frente Amplio: 11 escaños
ERC: 10 escaños
EH Bildu: 7 escaños
Junts: 5 escaños
PNV: 3 escaños
Adelante Andalucía: 4 escaños
UPN: 2 escaños
PP y Vox superan la mayoría absoluta con el 12,57%
Con el 12,57% escrutado el PP es el más votado y obtiene 129 diputados de los 350 con los que cuenta el Congreso (la mayoría absoluta está en 176 escaños). Estos son los resultados de cada partido:
PP: 129 escaños
PSOE: 113 escaños
Vox: 47 escaños
Frente Amplio: 10 escaños
ERC: 10 escaños
EH Bildu: 7 escaños
Junts: 5 escaños
Adelante Andalucía: 4 escaños
PNV: 3 escaños
UPN: 2 escaños
Podemos no consigue representación.
El PSOE se aferra a la participación récord y confía en una remontada de Sánchez
“Prudencia” es la palabra más utilizada en la sede central del Partido Socialista antes de conocerse los resultados. Esperan que los altos datos de participación electoral, que calificó como “histórica”, puedan darle el empujón a Pedro Sánchez para remontar el resultado. “Somos muy optimistas”, enfatizó.
El secretario general del Partido Popular: "Un escrutinio que puede ser de infarto"
Apenas minutos después de cerradas las urnas, Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, salió a hablar desde la plataforma de su partido para calificar el conteo de los votos como "de infarto".
Además, en este sentido, enfatizó: "Hay varios escaños que pueden ser de 'foto finish'". Y cerró: "Desde el PP esperamos el escrutinio con enorme ilusión".
Cerraron las elecciones en España y sondeos dan ganador al PP
Las elecciones en España cerraron y los primeros sondeos difundidos por medios locales dieron como ganador al Partido Popular, que podría gobernar con el apoyo de Vox.
Las portadas de El País y El Mundo coincidieron en ubicar al PP al frente de la elección tras el cierre de los comicios, según las estimaciones publicadas por ambos medios españoles.
El País tituló que el PP ganaba las elecciones y que Alberto Núñez Feijóo podría gobernar con el apoyo de Vox, de acuerdo con la encuesta de RTVE.
El Mundo, en tanto, publicó un sondeo de Sigma Dos según el cual el PP ganaba las elecciones y sumaba con Vox una mayoría absoluta de hasta 184 diputados.
El sondeo de La Séptima daría la victoria al PSOE, pero PP y Vox podrían sumar
El sondeo realizado por SW Demoscopia para La Séptima otorga al PSOE la victoria en las elecciones generales de este domingo, pero la suma de PP y Vox podría alcanzar la mayoría.
Según la encuesta, realizada entre el 26 y el 28 de noviembre, los socialistas obtendrían entre 132 y 138 diputados, con el 33% del voto, mientras que el PP sería segunda fuerza, con entre 121 y 127 escaños (30,2%). Vox, con el 15,3% de los votos, se quedaría con entre 44 y 51 escaños, mientras que el Frente Amplio conseguiría entre 9 y 12 diputados con el 7% del voto.
ERC conseguiría entre 10 y 12 diputados. Entre 6 y 7, EH Bildu. Junts estaría entre 3 y 5. Adelante Andalucía podría conseguir entre 3 y 4. Mientras que el PNV bajaría a entre 2 y 3.
Estimaciones de El País, de España
Tras el cierre de los colegios electorales en la Península —aún queda una hora de votación en Canarias—, el sondeo de TVE pronostica una victoria del PP, que obtendría entre 129 y 134 escaños con el 32,2% de los votos y sumaría mayoría absoluta con Vox, que suma entre 44 y 48 escaños con el 16,2%, a lo que se sumarían los 2 escaños de UPN. Según esta encuesta, en el escenario más bajo, la derecha sumaría 175 escaños, a uno de la mayoría absoluta, pero algunos de los escaños están en disputa entre PP y Vox, con lo que superarían los 176 diputados. En el escenario central, PP y Vox superan holgadamente la mayoría. El PSOE, con el 28,8% de las papeletas, obtendría entre 119 y 124 escaños. El Frente Amplio se queda con entre 10 y 11 diputados, con un 5,7% de los votos. La participación, mientras, ha batido todos los récords desde la llegada de la democracia en España. A las 18.00, había votado un 68,1% de los electores, 15 puntos más que en las elecciones de 2023 y más de 4,5 puntos más que el máximo de la serie histórica, registrado en marzo de 1996, cuando a la misma hora había el 63,45% de los electores.
Polymarket le da a Feijóo un 91% de probabilidades de llegar a La Moncloa
La plataforma de apuestas online Polymarket sitúa a Alberto Núñez Feijóo como amplio favorito para convertirse en el próximo presidente del gobierno español, con un 91% de probabilidades, frente al 10% que le asigna a una eventual reelección de Pedro Sánchez. El mercado que mide quién llegará a La Moncloa acumula unos nueve millones de dólares en apuestas, pese a que el Ministerio de Consumo ordenó bloquear la plataforma en mayo por operar sin licencia de juego en España.
Otra de las apuestas, con un volumen de negociación de dos millones de dólares, otorga al Partido Popular un 80% de posibilidades de ganar las elecciones.
Los números clave para entender la votación
A las 20 (16 en Argentina), cuando cierren las urnas y comience el escrutinio, uno de los números clave será 176, la mayoría absoluta en el Congreso, que tiene 350 diputados. Ningún partido podría alcanzarla por sí solo, por lo que la atención estará puesta en si el Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, y Vox, de Santiago Abascal, logran sumar esa cifra. También habrá que observar si el PP supera los 137 escaños de 2023 y si Vox duplica su representación actual, de 33 a 66 diputados. Para Pedro Sánchez, superar los 121 escaños del PSOE en los últimos comicios sería una señal de resistencia, mientras que el Frente Amplio, de Ada Colau, aspira a alcanzar el 10% de los votos.
Otro indicador central será la distancia entre los bloques: en 2023, PP y Vox sumaron el 45,4% de los votos, frente al 44,01% del PSOE y Sumar.
Por último, la participación: en 2023 fue del 70,4% y las estimaciones para hoy rondan el 75%, frente al récord histórico del 79,97% registrado en 1982.
Participación histórica en las urnas
La participación electoral es récord. El 68% del padrón electoral había votado a las 18 (14 de Argentina), el número más alto en toda la historica democrática de España. Son 15 puntos de diferencia en comparación a 2023, los últimos comicios y 4 puntos más que 1996, la máxima participación registrada hasta el día de hoy a esta hora.
Todavía quedan dos horas para cerrar los comicios y se espera, entonces, que la participación general supere el 75% del padrón, como estaba deseando el presidente Pedro Sánchez, que pidió una movilización del progresismo para una remontada histórica.
Lo que tenés que saber
Españacelebra este domingo sus elecciones generales en una jornada decisiva para definir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logra retener el poder o si se concreta un giro hacia la derecha encabezado por Alberto Núñez Feijóo.
Más de 38,6 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a los 350 diputados y 209 senadores de las Cortes Generales, en unos comicios que cuentan con un despliegue de seguridad de más de 100.000 efectivos.
Sánchez emitió su voto temprano en Madrid y llamó a los españoles a “movilizarse, participar y votar por el futuro de su país”.
“Hay muchos poderes en democracia, pero el mayor de los poderes es el voto. Creo que hoy lo vamos a vivir con una participación probablemente de las más altas de los años de democracia”, afirmó el mandatario ante la prensa.
Minutos después, alrededor de las 10:30 hora local, su principal rival, Alberto Núñez Feijóo, sufragó en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid acompañado por su esposa, Eva Cárdenas.
El candidato del Partido Popular llega a los comicios con ventaja en los sondeos previos, aunque el sistema parlamentario español, sin segunda vuelta, obliga a alcanzar mayorías de investidura en el Congreso.
En la compulsa también juegan un rol determinante Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, cuya cosecha de bancas será clave para destrabar los pactos de gobernabilidad.
Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 20:00 de España, 16:00 de la Argentina, momento en que comenzará el escrutinio oficial.