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Estimaciones de El País, de España

Tras el cierre de los colegios electorales en la Península —aún queda una hora de votación en Canarias—, el sondeo de TVE pronostica una victoria del PP, que obtendría entre 129 y 134 escaños con el 32,2% de los votos y sumaría mayoría absoluta con Vox, que suma entre 44 y 48 escaños con el 16,2%, a lo que se sumarían los 2 escaños de UPN. Según esta encuesta, en el escenario más bajo, la derecha sumaría 175 escaños, a uno de la mayoría absoluta, pero algunos de los escaños están en disputa entre PP y Vox, con lo que superarían los 176 diputados. En el escenario central, PP y Vox superan holgadamente la mayoría. El PSOE, con el 28,8% de las papeletas, obtendría entre 119 y 124 escaños. El Frente Amplio se queda con entre 10 y 11 diputados, con un 5,7% de los votos. La participación, mientras, ha batido todos los récords desde la llegada de la democracia en España. A las 18.00, había votado un 68,1% de los electores, 15 puntos más que en las elecciones de 2023 y más de 4,5 puntos más que el máximo de la serie histórica, registrado en marzo de 1996, cuando a la misma hora había el 63,45% de los electores.