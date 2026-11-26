Resumen para apurados
- Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron un nuevo cruce en vivo en El Trece tras intentar aclarar una fuerte discusión previa en el programa.
- El conflicto resurgió cuando Casán rechazó que se hablara de 'maltrato' y le reprochó a Callejón dar notas en otros ciclos, reavivando el roce del día anterior.
- Pese a los intentos de conciliar, el intercambio expuso tensiones latentes que ponen en duda la estabilidad y convivencia del equipo en el programa televisivo.
La tensión entre Moria Casán y María Fernanda Callejón volvió a quedar expuesta frente a las cámaras. Después de la fuerte discusión que protagonizaron el miércoles en La mañana con Moria, ambas intentaron ponerle un punto final al conflicto, aunque el intercambio terminó con nuevos reproches y declaraciones picantes.
La conductora fue la primera en referirse a lo sucedido y reconoció que habían tenido diferencias durante los últimos días. "Tenemos nuestros dimes y diretes y la verdad que me molestó algunas cosas y te las dije y nos dijimos ayer en cámara", expresó al comenzar la charla.
También explicó por qué no se había detenido a hablar con los periodistas cuando salió del canal, luego del enfrentamiento. "Yo no estaba enojada, tengo buena paciencia. Cuando salí de acá había periodistas y no pude parar, tengo una vida y tenía una reunión con arquitectos, no tenía tiempo", aclaró.
El comentario de Moria Casán que volvió a encender la discusión
Uno de los puntos más delicados del intercambio estuvo relacionado con la palabra "maltrato", que había quedado en el centro de la polémica. La conductora cuestionó que se utilizara ese término para describir lo ocurrido en el programa y vinculó esa interpretación con la experiencia personal que Callejón había relatado anteriormente.
"El término maltrato es una barbaridad. Si vos sentís eso entonces yo no te creo lo de Diotto, perdoname que te lo diga", lanzó Moria.
La panelista respondió de inmediato y negó haber sentido que su compañera la maltratara. "Yo jamás sentí que me maltrataste, acá soy feliz y lo dije mil veces, vos tenés derecho de creerme o no. Acá soy feliz digan lo que digan pero sí es verdad que en un año he pasado cinco vidas acá y estoy orgullosa", sostuvo.
En medio de las aclaraciones, Moria también remarcó que no estaba enojada con la actriz y explicó cómo suele manejar los desacuerdos. "Moria nunca se enoja porque sino no no estaría así a la edad que tengo chicos", afirmó.
La respuesta de Callejón y el último reproche de la conductora
Por su parte, María Fernanda contó que fuera del aire ambas habían podido conversar sobre otros temas, sin que el conflicto continuara durante las pausas del programa. "En el corte charlamos de otra cosa", señaló.
Sin embargo, la conductora volvió sobre el tema y explicó que, si algo le molesta durante una discusión, prefiere manifestarlo en el momento. "Si en algún momento me sale una chispa en la discusión te lo digo en el momento, no hay toxicidad, todo lo que entra tiene que salir. Si vos sentí que yo te maltraté, ahí yo no te creo lo de Diotto, perdoname que te lo diga", insistió.
Callejón volvió a rechazar esa interpretación con una respuesta breve: "Jamas sentí eso".
Pero Moria todavía tenía un último comentario para su panelista. "Acá te hemos cuidado como nadie, sabíamos que no podías hablar e hiciste cosas como hablar en otros programas", concluyó, en una frase que volvió a dejar en evidencia que las diferencias entre ambas todavía no quedaron atrás.