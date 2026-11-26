Sin embargo, la conductora volvió sobre el tema y explicó que, si algo le molesta durante una discusión, prefiere manifestarlo en el momento. "Si en algún momento me sale una chispa en la discusión te lo digo en el momento, no hay toxicidad, todo lo que entra tiene que salir. Si vos sentí que yo te maltraté, ahí yo no te creo lo de Diotto, perdoname que te lo diga", insistió.