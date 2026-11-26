Resumen para apurados
- La influencer Norma Leonor Fernández, de 75 años, murió este miércoles en San Fernando por causas no reveladas, según confirmó su hija en redes sociales.
- Fernández se volvió viral por mostrar su vida cotidiana y estética gótica junto a su esposo, ganando masiva notoriedad tras ser entrevistada por el streamer Martín Cirio.
- Su fallecimiento provocó profundo pesar en la comunidad digital, donde es recordada por romper estereotipos de edad y estética en las plataformas virtuales.
La muerte de Norma Leonor Fernández, conocida en las redes sociales como “La vieja tenebrosa”, generó tristeza entre sus seguidores y en la comunidad de creadores de contenido. La influencer tenía 75 años y su hija, Gabriela, confirmó el fallecimiento este miércoles 25 de noviembre a través de una publicación en Instagram.
“Hola a todos, soy Gabriela, mi mamá falleció hoy a las 16. Gracias por tanto cariño que le dieron”, escribió en la cuenta de su madre. Por el momento, la familia no informó públicamente las causas de la muerte.
Fernández había ganado popularidad durante el último año gracias a los videos que compartía desde su casa de San Fernando, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Junto a su marido, mostraba escenas de su vida cotidiana, relataba anécdotas familiares y construía un universo propio, marcado por los ambientes oscuros y una estética gótica.
El negro predominaba en su vestuario, su maquillaje y la decoración de su vivienda. Ella misma se definía como gótica y aseguraba que su vínculo con ese estilo había comenzado a los 14 años. “Soy gótica en serio, sin broma”, le había dicho a Martín Cirio cuando el streamer la visitó en su casa.
Durante aquella entrevista, también explicó que podía utilizar prendas blancas o rojas, aunque no se sentía cómoda con esos colores. El apodo de “La vieja tenebrosa” terminó de instalarse entre el público después de ese encuentro, difundido el 12 de agosto. También era conocida como “La señora vampira” y “La señora tenebrosa”.
El castillo de Drácula y su historia de amor
Durante la visita de Cirio, Norma describió su vivienda como “el castillo de Drácula”. Contó que prefería los ambientes oscuros y que había tapado algunas ventanas con muebles por motivos de seguridad.
Su marido también ocupaba un lugar central en sus publicaciones. La pareja se había conocido en un parque en 1967, cuando ella tenía 16 años y él 17. Desde entonces, compartían historias y escenas de su vida cotidiana que despertaban la curiosidad de miles de usuarios.
La entrevista con Martín Cirio permitió que muchas más personas conocieran a Fernández y sus publicaciones. El alcance del streamer también quedó demostrado semanas atrás, cuando presentó La Noche de Martina 2 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, en Parque Patricios.
El espectáculo se realizó el sábado 14 de noviembre y trasladó el formato de sus transmisiones a un escenario de mayor escala, con dos escenarios e invitados como L-Gante, Nicole Neumann, Marixa Balli, Diego Topa y Pablo Agustín. Durante el cierre, Cirio anunció en tono serio una supuesta candidatura a diputado, aunque al día siguiente aclaró en sus redes sociales que se trataba de una broma.
La despedida de Martín Cirio a “La vieja tenebrosa”
Este jueves, Martín Cirio se refirió a la muerte de Norma durante una transmisión en vivo y compartió su tristeza por la noticia. “Normita, la señora Tenebrosa, falleció. La verdad que es un bajón, un bajonazo”, expresó al comienzo de su mensaje, antes de enviar un abrazo a los familiares de la influencer.
El streamer también destacó el cariño que Fernández había cosechado entre sus seguidores y recordó el vínculo que habían construido después de conocerse.
“Me alegra saber que se fue muy querida, que todos la conocieron, todos la amaron”, manifestó. Además, contó que ella solía escribirle mensajes afectuosos: “Siempre me tiraba la mejor onda, me mandaba mensajitos de ‘Martín, te quiero mucho’”.
“Cuando yo la conocí, por lo menos la vi muy feliz y muy contenta”, agregó Cirio, quien cerró su despedida con una frase que resumió el sentimiento de quienes seguían a la influencer: “La vamos a extrañar”.
Tras la confirmación de su hija, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para Norma, quien convirtió su estética gótica, su casa y su historia de amor en un contenido que llegó a miles de personas.