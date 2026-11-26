En Banco Macro se trabaja todos los días con un objetivo claro: estar cerca de quienes nos eligen, acompañando de manera especial a los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad.
Por eso, se ponen a disposición beneficios pensados para este sector, opciones de financiación convenientes y herramientas digitales simples y seguras —como App Macro, MacroChat y Banca Internet— para que resuelva sus consultas sin moverse de su casa.
Además, si necesitan atención presencial, cuentan con sucursales y Centros de Pagos exclusivos, totalmente equipados para brindar una atención más ágil y cómoda en las siguientes ubicaciones:
- Villa Urquiza: Av. República del Líbano 1091, San Miguel de Tucumán.
Cuenta con atención personalizada, 3 terminales de autogestión y está equipada con 3 cajeros automáticos disponibles las 24 hs.
- Centro Único de Pagos: San Martín 859, San Miguel de
Tucumán.
Cuenta con atención personalizada, 3 terminales de autogestión, está equipada con 8 cajeros automáticos disponibles las 24 hs.
- Centro de Pagos II: Catamarca 348, San Miguel de Tucumán.
Cuenta con atención personalizada, 3 terminales de autogestión, está equipada con 4 cajeros automáticos disponibles las 24 hs.
- Cruz Alta: Av. Gregorio Diaz N°501 Banda del Rio Sali.
Cuenta con atención personalizada, 2 terminales de autogestión y está equipada con 3 cajeros automáticos disponibles las 24 hs.
- Tafí Viejo: Av. Alem 231, Tafí Viejo.
Cuenta con atención personalizada, 2 terminales de autogestión y está equipada con 2 cajeros automáticos disponibles las 24 hs.
El horario de atención de los centros de pago es de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hs.
Además, Banco Macro brinda talleres de inclusión financiera: "Cuentas Sanas Digitales" para jubilados y pensionados de la provincia. Son capacitaciones gratuitas para facilitar la operatoria diaria y prevenir fraudes, abordando los siguientes ejes:
● Simplifica tu vida: Uso de App Macro.
● Solicitud de turnos online para atención en sucursales.
● Uso de Macrochat.
● Educación en seguridad bancaria: gestión de claves, biometría y Token de seguridad.
Finalmente, Banco Macro tiene los mejores beneficios exclusivos para jubilados.
Abonando con Tarjetas de Crédito y Débito de Banco Macro, y/o desde APP Macro o MODO cuentan con ahorro, financiación y promociones en rubros clave:
Supermercados
Gastronomía
Hogar y Deco
Automotor
Viajes y Turismo
Farmacia
Indumentaria
Banco Macro tiene el 79% de sus sedes en el interior del país. En Tucumán en particular hay 23 localidades con presencia única de Banco Macro.
Sumando tecnología para nuestras comunidades, en particular jubilados y pensionados, nos alineamos con nuestro propósito: cercanía, protagonismo, agilidad y orgullo.
Acompañamos a las personas a Pensar en Grande, Pensar en Macro.