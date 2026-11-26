Resumen para apurados
- Un joven de 24 años fue baleado de gravedad este jueves en San Cayetano, Tucumán, por un hombre con quien mantenía disputas previas; el presunto agresor quedó aprehendido.
- La víctima bajó de su vehículo para dialogar con el acusado, quien le disparó y huyó. El herido está con respiración asistida y los peritos recolectaron vainas y videos del 911.
- El atacante se entregó ante la Policía y la Fiscalía de Homicidios formulará cargos y solicitará medidas cautelares durante una audiencia prevista dentro de las próximas 48 horas.
Un joven de 24 años permanece en grave estado después de recibir un disparo de arma de fuego en inmediaciones del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán. El ataque ocurrió este jueves 26 de noviembre, en la rotonda de calle Berutti, y es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios I. Por el hecho, un hombre de 27 años quedó aprehendido.
La víctima fue identificada como Aldo Santiago Lezcano, quien fue trasladado de urgencia al hospital Padilla en un vehículo particular. Allí debió ser intervenido quirúrgicamente y continúa internado con asistencia respiratoria mecánica, debido a la gravedad de sus heridas.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el episodio ocurrió alrededor de las 13. Según el relato de la madre del joven, Lezcano se desplazaba junto con otra persona en una camioneta Toyota Hilux cuando, al llegar a la rotonda, detuvieron la marcha.
En esas circunstancias, el joven descendió del vehículo para dialogar con Lucas Facundo Díaz, de 27 años, con quien mantendría problemas de vieja data. Siempre según esa versión, durante la conversación el hombre habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo contra Lezcano. Luego escapó del lugar en una camioneta blanca.
La investigación del ataque en San Cayetano
Por el Ministerio Público Fiscal (MPF) intervino la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, quien dispuso el despliegue de un equipo de investigadores de la Fiscalía y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
El grupo estuvo integrado por el prosecretario Luis Macedo y la legajista Sara Fernández, quienes trabajaron en la recolección de evidencias y en las primeras medidas para esclarecer el ataque.
Durante las tareas realizadas en la escena, los investigadores secuestraron cuatro vainas servidas y fragmentos de un proyectil de arma de fuego. También detectaron manchas de sangre e identificaron una cámara del sistema de monitoreo del 911 que habría registrado la secuencia. Además, recibieron declaraciones testimoniales.
Por su parte, Díaz se presentó en la División Homicidios de la Policía acompañado por su padre y la camioneta en la que se movilizaba. Por disposición del fiscal Gallo, quedó aprehendido.
Se espera que dentro de las próximas 48 horas se realice la audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas cautelares.