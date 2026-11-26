Un joven de 24 años permanece en grave estado después de recibir un disparo de arma de fuego en inmediaciones del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán. El ataque ocurrió este jueves 26 de noviembre, en la rotonda de calle Berutti, y es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios I. Por el hecho, un hombre de 27 años quedó aprehendido.