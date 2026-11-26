En el panel, contó que abrir ese segundo espacio le cambió la manera de entender el trabajo. "Cuando tenía uno y creía que dominaba todo, al abrir el segundo me di cuenta de que no dominaba nada", dijo. La cocina ya no era lo único que debía atender: aparecieron las compras, la administración, los recursos humanos y las finanzas. También tuvo que aprender a delegar.