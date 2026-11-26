Resumen para apurados
- Tres empresarios gastronómicos tucumanos expusieron en T-Connect sus estrategias para profesionalizar marcas locales y sostener el crecimiento de sus negocios.
- Desde pequeños garajes o firmas familiares, los casos de Sushifeel, Pipa y Papas Zíngaras requirieron aprender a delegar, ordenar números y tecnificar la producción.
- Con planes de nuevas sucursales y mudanzas a plantas industriales mayores, los negocios proyectan consolidar su alcance regional hacia todo el NOA y NEA.
Un depósito sin ninguna caja de papas le hacía pensar a Sebastián Cortés que se había vendido todo. Pero cuando se lo comentaba a su hermano, la respuesta era otra: no había cajas pero tampoco plata. La anécdota, que compartió en T-Connect, mostró una de las dificultades que atravesó Papas Zíngaras: producir y vender no alcanzaba si no podían medir qué pasaba con el negocio.
En la mesa panel, "Crear marca en gastronomía", moderada por Verónica Robles y Maximiliano Bravo, Sebastían compartió con Julio Liendo, de Pipa Pizzería y Pipa Sandwich y Café, y Rodrigo Amarillo, cofundador de Sushifeel. Aunque sus negocios tienen recorridos distintos, los tres se encontraron con una dificultad parecida: cuando el trabajo aumenta, también hay que aprender a organizarlo de otra manera.
La charla también tuvo su cuota de humor e ironía. Rodrigo sacó a relucir los rituales para espantar las malas energías cuando le preguntaron qué hacía falta para que un negocio funcionara, mientras que Sebastián se permitió bromear con el dicho de que la tercera generación suele fundir las empresas familiares, justo la generación a la que pertenece.
De la cocina a la gestión de varios locales
Julito llegó a la gastronomía por su familia. Su papá y su abuela eran cocineros, pero antes de dedicarse de lleno a esa actividad pasó tres años por Ciencias Económicas. Mientras cursaba, empezó a estudiar cocina y terminó eligiendo ese camino. Se formó en panadería, pastelería, chocolatería y cocina, y trabajó en España antes de regresar a Tucumán durante la pandemia.
Pipa fue su primer proyecto: empezó en un garaje de Barrio Sur con un horno de barro. La idea cayó muy bien entre los tucumanos y el emprendimiento tomó otro rumbo: lo que había pensado como algo al paso se convirtió en una marca y, después derivó en un segundo local con una identidad distinta: Pipa Sándwich y Café, en barrio Norte.
En el panel, contó que abrir ese segundo espacio le cambió la manera de entender el trabajo. "Cuando tenía uno y creía que dominaba todo, al abrir el segundo me di cuenta de que no dominaba nada", dijo. La cocina ya no era lo único que debía atender: aparecieron las compras, la administración, los recursos humanos y las finanzas. También tuvo que aprender a delegar.
Hoy, su equipo reúne a más de 60 personas entre los locales y está preparando un tercer proyecto, que podría abrir en diciembre o enero.
Una marca que se construyó alrededor del sushi
Rodrigo y sus socios, Daniel Estofán y Diego Assaf, comenzaron hace 15 años con un servicio de delivery de sushi que funcionaba todos los días de la semana. En ese momento, recordó, otros emprendimientos similares solo trabajaban los fines de semana y ellos vieron la oportunidad de construir una marca alrededor de esa propuesta.
Después llegaron los restaurantes: primero en Yerba Buena, sobre avenida Aconquija, y luego en Barrio Norte. Con el tiempo, a la carta se sumó la cocina nikkei, una fusión de las tradiciones peruana y japonesa. Pero el cocinero señaló que el crecimiento no podía medirse solo por la cantidad de locales o platos: el servicio y la atención también forman parte de lo que ofrecen.
Durante la entrevista con LA GACETA, describió el trabajo que hay detrás de esa experiencia: coordinar equipos, cuidar cómo se prepara cada producto y prestar atención a cómo llega a la mesa. En el panel, explicó que revisan los reclamos y los problemas de demora en las cocinas para conversar con los equipos y corregir lo que haga falta.
La tecnología y los reportes ayudan a seguir esos procesos, pero no reemplazan la presencia de quienes conducen el negocio. Al hablar de la situación económica, Amarillo fue directo: hay que estar cerca del equipo y del producto, trabajar con información y tomar decisiones rápido. "En las crisis lo que hay que hacer es trabajar, bajar a tierra, estar con el equipo", sostuvo.
La fábrica también tuvo que cambiar
La experiencia de Papas Zíngaras muestra otra escala de crecimiento. Cortés no fundó la empresa: la iniciaron su abuelo y su padre, y él se incorporó, en 2008, junto con sus hermanos después de que ambos fallecieron. Hasta entonces era abogado laboralista. En el panel recordó que, cuando quedó al frente del negocio, no tenían herramientas suficientes para medir la producción ni entender con precisión los números.
Un cambio importante llegó con la incorporación de un jefe de producción. Según contó, el volumen producido aumentó un 300%. Después sumaron responsables de mantenimiento, ventas y logística, y decidieron trasladar la fábrica desde La Ciudadela a Los Pocitos, en Tafí Viejo. Pasaron de una planta de 500 a otra de 4.000 metros cuadrados y de 25 a 60 empleados directos.
La empresa ya proyecta otro traslado: un predio de 30.000 metros cuadrados, con 7.000 cubiertos, para instalar maquinaria y ampliar su alcance comercial. Hoy distribuye en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero; el objetivo es llegar a otras provincias del NOA y a parte del NEA. En los paquetes, la firma resume su identidad con una frase: "Producto tucumano para el país".
Cortés también habló de la responsabilidad que implica conducir una empresa familiar. Son cuatro hermanos y trabajan en un protocolo para ordenar la participación de las próximas generaciones.
Antes de cerrar el panel, dejó una recomendación para quienes recién empiezan: llevar los números desde el primer día, medir y confiar en el equipo. "Lo que no se mide no se gestiona y lo que se mide mal se gestiona mal", dijo. La frase resume una parte de lo que los tres contaron desde sus experiencias: crecer también exige aprender a dejar de hacerlo todo.