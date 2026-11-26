“Macro es Pensar en Grande, siempre cerca de nuestros clientes, donde sea que estén. Este lanzamiento redefine la forma en que un banco se relaciona con sus clientes, y vuelve nuestra promesa de cercanía aún más tangible: Cuanto más elegís Macro, más Ganás. A través de ésta revolucionaria plataforma, reconocemos todo lo que hacés con Macro, donde cada paso cuenta: cada pago, cada depósito, cada inversión, cada servicio contratado. De esa manera vas subiendo de Nivel, y a mayor Nivel, mejores descuentos, límites, tasas, experiencias exclusivas, y mucho más. Porque creemos que cuanto más crece nuestra relación, más tenemos para ganar los dos. Elegirnos nos hace más grandes”, afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro.