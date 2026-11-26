Escándalo en la Champions asiática: cambiaron al árbitro en el entretiempo porque estaba borracho
El juez sirio Hanna Hattab cometió errores insólitos en el duelo entre Al Jazira y Gol Gohar en Abu Dabi: anotó mal las tarjetas y le sacó amarilla al arquero rival por una falta en mitad de cancha. El equipo iraní amenazó con no salir a jugar el segundo tiempo y la AFC lo reemplazó en el descanso.
Resumen para apurados
- El árbitro sirio Hanna Hattab fue reemplazado en el entretiempo de un partido de la Champions asiática en Abu Dabi tras dirigir en evidente estado de ebriedad.
- El juez amonestó a un arquero por una falta lejana y mostró signos de alcoholismo. Ante esto, el club iraní Gol Gohar amenazó con no jugar la segunda etapa si no lo cambiaban.
- La Confederación Asiática de Fútbol designó al cuarto árbitro para terminar el encuentro e inició una investigación disciplinaria que podría acarrear duras sanciones al juez.
La Champions League Two de Asia dejó una de las situaciones más insólitas del arbitraje internacional. Durante el partido disputado en Abu Dabi entre Al Jazira de Emiratos Árabes y Gol Gohar de Irán (que terminó 1 a 1), el árbitro sirio Hanna Hattab debió ser reemplazado en el entretiempo tras mostrar señales claras de estar borracho dentro de la cancha.
INCREÍBLE 😱🔥😡🫵|| El arbitro sirio Hanna Hattab tuvo que ser reemplazado durante un partido de la AFC Champions League Two ya que sospechaban que estaba BORRACHO 😵💫 🍻 😳 En una jugada donde debía expulsar a un jugador de Al Jazira por una falta en mitad de cancha terminó amonestando al arquero— Ecuagol (@ECUAGOL) November 25, 2026
Las dudas sobre su estado comenzaron desde el arranque por una serie de fallos desconcertantes, pero el punto máximo se dio a los 32 minutos del primer tiempo: tras una infracción sobre el mediocampista iraní Ali Asghar Ashouri en la mitad de la cancha, Hattab frenó el juego, tardó varios segundos en reaccionar y terminó llamando al arquero de Al Jazira, Ersin Destanoglu —que estaba a más de 40 metros de la jugada—, para sacarle la tarjeta amarilla ante la sorpresa generalizada de los dos equipos.
La decisión desató la bronca inmediata en el banco del conjunto iraní. Su entrenador, Mehdi Rahmati, fue directo contra el cuarto árbitro: "¡Está borracho!", gritó ante la insólita sanción. El reclamo fue respaldado incluso por los propios jugadores de Al Jazira, quienes le admitieron a sus rivales que el juez tenía olor a alcohol y casi no podía hilvanar respuestas coherentes cuando le hablaban.
El dirigente de Gol Gohar, Heydar Afsari, contó además el insólito error en las planillas: "El número 77 de Al Jazira, João Milson, debió haber sido expulsado por doble amarilla tras una segunda falta clara, pero el árbitro le anotó la tarjeta en su libreta al arquero rival para no echarlo. El juez no estaba en condiciones normales y los propios rivales nos lo dijeron".
Ante semejante situación, la delegación iraní se plantó ante las autoridades del partido: "Le avisamos de inmediato a los comisarios y advertimos que no saldríamos a jugar el segundo tiempo si no lo sacaban". Frente al escándalo, los veedores de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) decidieron apartar a Hattab en el entretiempo e hicieron ingresar al cuarto árbitro para completar la segunda mitad, cerrando un papelón que ahora quedó bajo investigación del comité arbitral.