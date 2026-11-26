Las dudas sobre su estado comenzaron desde el arranque por una serie de fallos desconcertantes, pero el punto máximo se dio a los 32 minutos del primer tiempo: tras una infracción sobre el mediocampista iraní Ali Asghar Ashouri en la mitad de la cancha, Hattab frenó el juego, tardó varios segundos en reaccionar y terminó llamando al arquero de Al Jazira, Ersin Destanoglu —que estaba a más de 40 metros de la jugada—, para sacarle la tarjeta amarilla ante la sorpresa generalizada de los dos equipos.