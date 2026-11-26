Resumen para apurados
- Lionel Messi confirmó que jugará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera para participar del partido de despedida y homenaje a Carlos Tevez.
- En ese estadio, el astro disputó nueve encuentros con la Selección con un saldo de seis victorias y seis goles, además de haber asistido al homenaje de Riquelme en 2023.
- El evento ofrecerá una nueva oportunidad para que el público boquense ovacione al capitán argentino y celebre el legado conjunto de dos grandes figuras del fútbol nacional.
La confirmación de Lionel Messi para la despedida de Carlos Tevez le dará al rosarino una nueva noche en La Bombonera, un estadio en el que ya jugó nueve partidos con la Selección. El balance es ampliamente positivo: seis triunfos, dos empates, una sola derrota y seis goles.
Su estreno en la cancha de Boca fue el 5 de octubre de 2017, en un 0-0 ante Perú por las Eliminatorias para Rusia 2018, con una Selección contra las cuerdas que días después se clasificaría en Ecuador. Siete meses más tarde llegó su mejor noche en ese escenario: el 29 de mayo de 2018, en la despedida antes del Mundial, le marcó tres goles a Haití en el 4-0 y se llevó la pelota.
Los dos partidos siguientes se jugaron sin público, en plena pandemia. El 8 de octubre de 2020 convirtió de penal en el 1-0 ante Ecuador, en el arranque de las Eliminatorias para Qatar 2022, y un mes después el equipo empató 1-1 con Paraguay en una noche en la que el VAR le anuló un gol. En marzo de 2022, ya con la Copa América en el bolsillo, volvió a marcar en el 3-0 sobre Venezuela.
La única derrota y la última función
El único golpe llegó en noviembre de 2023, cuando Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, ganó 2-0. Un año después, el 19 de noviembre de 2024, la Selección se impuso 1-0 a Perú con un gol de Lautaro Martínez tras un centro del capitán.
Las dos últimas presentaciones fueron en marzo de 2026, en los amistosos previos al Mundial. Ingresó en el segundo tiempo del 2-1 ante Mauritania y, cuatro días más tarde, fue la figura del 5-0 sobre Zambia, con una asistencia para Julián Álvarez y un gol. Aquella terminó siendo su última función con la camiseta argentina en ese estadio, ya que su despedida de la Selección fue en el Monumental, ante Benín.
Su vínculo con La Bombonera, además, excede a la Selección: en junio de 2023 fue uno de los invitados a la despedida de Juan Román Riquelme, donde recibió una ovación de los hinchas de Boca. El domingo 20 de diciembre, en el homenaje al “Apache”, tendrá una nueva oportunidad de jugar en la cancha que tantas veces lo recibió.