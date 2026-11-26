Su estreno en la cancha de Boca fue el 5 de octubre de 2017, en un 0-0 ante Perú por las Eliminatorias para Rusia 2018, con una Selección contra las cuerdas que días después se clasificaría en Ecuador. Siete meses más tarde llegó su mejor noche en ese escenario: el 29 de mayo de 2018, en la despedida antes del Mundial, le marcó tres goles a Haití en el 4-0 y se llevó la pelota.