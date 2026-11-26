Ricky Maravilla le hizo un pedido a Javier Milei: “No castigue tanto a los de abajo”
El cantante salteño expresó su preocupación por la situación económica y social del país. Durante una entrevista en A24, habló de los jubilados, el acceso a los medicamentos y los estudiantes, y le reclamó al Presidente que “empareje las cosas”.
Resumen para apurados
- En A24, según reportó la prensa, el cantante Ricky Maravilla pidió al presidente Javier Milei no perjudicar a los sectores vulnerables ante la crisis económica.
- El referente tropical manifestó preocupación por el impacto del contexto socioeconómico en los jubilados, el acceso a medicamentos y los estudiantes.
- El pronunciamiento del artista suma una voz popular al debate sobre el alcance y las consecuencias sociales de las políticas del Gobierno nacional.
El cantante salteño Ricky Maravilla le hizo un fuerte pedido al presidente Javier Milei durante una entrevista televisiva en el canal A24. El referente de la música tropical manifestó su preocupación por la situación de los sectores más vulnerables y reclamó mayor sensibilidad del Gobierno nacional frente a las dificultades económicas que atraviesan miles de argentinos.
Consultado sobre qué le diría al mandatario, el artista fue directo: le pidió que piense en la gente, que no castigue tanto a quienes menos tienen y que busque una mayor equidad en sus decisiones.
Qué le dijo Ricky Maravilla a Javier Milei
Durante la entrevista, Ricky Maravilla puso el foco en tres sectores que, según expresó, atraviesan situaciones especialmente difíciles: los adultos mayores, las personas que necesitan medicamentos y los estudiantes.
El cantante manifestó que le provoca mucho dolor ver a personas mayores en situación de desprotección y con dificultades para acceder a los remedios. También mencionó a los jóvenes que estudian y que sienten el impacto de la crisis económica.
Al dirigirse directamente a Milei, resumió su planteo con un pedido: que el Presidente piense en su pueblo y en su país, que no castigue tanto a los sectores de menores ingresos y que “empareje las cosas”.
El reclamo social de Ricky Maravilla desde Salta
Con su estilo frontal y cercano, el popular cantante tropical llevó a la televisión nacional una preocupación que atraviesa a distintos sectores de la sociedad argentina.
La intervención de Ricky Maravilla puso nuevamente en discusión el impacto de las políticas económicas sobre los jubilados, el acceso a la salud y las posibilidades de los estudiantes.
El artista, uno de los referentes populares de la música tropical surgidos de Salta, eligió un mensaje sencillo para expresar su posición frente al Gobierno: pidió que las medidas no recaigan siempre sobre los mismos sectores y que haya mayor consideración hacia quienes tienen menos recursos.