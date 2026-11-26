Merentiel, a un paso del Top 20 histórico de Boca

El uruguayo acumula 67 goles en 192 partidos oficiales con la camiseta azul y oro y ocupa el puesto 22 en la tabla histórica de máximos artilleros de la institución. Está a un tanto de igualar a Hugo Curioni (68) y a cuatro de alcanzar a Darío Benedetto y Paulo Valentim (71), lo que le permitiría ingresar al Top 20.