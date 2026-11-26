Resumen para apurados
- Miguel Merentiel anotó en el triunfo 2-0 de Boca ante Independiente Rivadavia en La Bombonera por el Clausura, alcanzando los 28 goles de Marcelo Delgado en ese estadio.
- El atacante uruguayo suma 67 goles en 192 partidos con el club y viene de convertir en todas las instancias de la Copa Sudamericana, incluyendo la final frente a Atlético Mineiro.
- Quedó a cuatro tantos de entrar al Top 20 histórico del club y a solo dos de superar su récord personal anual, con duelos clave en el Clausura y la final de la Copa Argentina.
Miguel Merentiel atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada a Boca. Después de convertir en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, el delantero uruguayo volvió a ser determinante en el triunfo por 2-0 ante Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura.
Con un derechazo de aire, la “Bestia” sentenció la clasificación del “Xeneize” y alcanzó una marca histórica. El atacante llegó a los 28 goles en La Bombonera en 80 partidos e igualó los registros de Marcelo “Chelo” Delgado, quien necesitó 91 encuentros, y de Severino Varela.
De esta manera, Merentiel dejó atrás a Ricardo Gareca, autor de 27 tantos en el estadio de Boca. Su próximo objetivo será alcanzar los 30 que convirtió Alfredo Hugo Rojas.
Merentiel, a un paso del Top 20 histórico de Boca
El uruguayo acumula 67 goles en 192 partidos oficiales con la camiseta azul y oro y ocupa el puesto 22 en la tabla histórica de máximos artilleros de la institución. Está a un tanto de igualar a Hugo Curioni (68) y a cuatro de alcanzar a Darío Benedetto y Paulo Valentim (71), lo que le permitiría ingresar al Top 20.
Además, si alcanza al brasileño, compartirá el tercer puesto entre los máximos goleadores extranjeros de la historia de Boca, solamente por detrás del paraguayo Delfín Benítez Cáceres (114) y del uruguayo Sergio “Manteca” Martínez (86).
Merentiel ya es el segundo futbolista uruguayo con más goles en la historia del club.
El récord personal que persigue Miguel Merentiel
En lo que va de 2026, el delantero acumula 17 tantos: cinco en el Torneo Apertura, seis en el Clausura, cinco en la Copa Sudamericana y uno en la Copa Libertadores.
Su rendimiento en la Sudamericana fue particularmente destacado, ya que convirtió en todas las fases que disputó Boca. Marcó frente a O'Higgins, Recoleta, San Pablo, Vasco da Gama y Atlético Mineiro. Ante los brasileños, además, anotó por primera vez en una final con la camiseta del “Xeneize”.
Así, la “Bestia” quedó a un gol de igualar su mejor registro anual en Boca (18, en 2023) y a dos de establecer una nueva marca personal. Para conseguirlo, tendrá por delante el compromiso ante Gimnasia por el Clausura y la final de la Copa Argentina frente a Platense.