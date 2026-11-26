Resumen para apurados
- La turista argentina Graciela Mayer murió ahogada el miércoles en una playa de Punta del Este, Uruguay, tras ser arrastrada por una ola mientras nadaba durante sus vacaciones.
- La mujer de 36 años, comerciante de Entre Ríos, fue rescatada sin vida por bañistas en playa Chihuahua, un sector que no contaba con servicio de guardavidas en ese momento.
- Su familia gestiona la repatriación del cuerpo a Entre Ríos, mientras el hecho reabre el debate sobre la falta de cobertura de rescatistas durante días de semana en la zona.
Una turista argentina de 36 años murió ahogada este miércoles en la playa Chihuahua, en Punta del Este, Uruguay. La víctima fue identificada como Graciela Mayer, oriunda de la localidad entrerriana de Viale, quien se encontraba de vacaciones junto a su pareja. El hombre logró salir del agua por sus propios medios, pero la mujer debió ser rescatada por otros bañistas.
La pareja había viajado a Uruguay una semana antes y tenía previsto regresar a Entre Ríos este jueves. Según contó Fabián Mayer, hermano de la víctima, ambos ingresaron al mar y fueron arrastrados por una ola que los sorprendió mientras nadaban.
“Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir”, relató el familiar al medio entrerriano Elonce. También explicó que los bañistas lograron rescatarla e intentaron reanimarla, aunque ya no respondía. Su pareja, en tanto, debió ser trasladada a un sanatorio de la zona debido al estado de shock.
Quién era Graciela Mayer, la turista de Entre Ríos que murió en Uruguay
Graciela Mayer tenía 36 años y vivía en Viale, una localidad de la provincia de Entre Ríos. Junto a su hermano Fabián estaba vinculada a tres comercios del rubro gastronómico. Además, era propietaria de un salón de fiestas llamado Atenas, en su ciudad natal.
Uno de los establecimientos comerciales de la familia, Victorino Bar & Lounge, confirmó el fallecimiento a través de las redes sociales y publicó un mensaje de despedida.
“Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se debe realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”, informaron desde el comercio.
La familia también agradeció las muestras de acompañamiento y los mensajes recibidos tras conocerse la noticia. “Somos una familia laburadora”, había expresado su hermano al referirse a los emprendimientos que compartían.
Cómo fue el accidente en la playa Chihuahua de Punta del Este
El episodio ocurrió cerca de las 13.30 del miércoles, cuando el servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre dos personas que se estaban ahogando en la playa Chihuahua.
Tras la comunicación, personal de Prefectura se trasladó hasta el lugar por vía terrestre y marítima, con una lancha. Cuando llegaron, los efectivos constataron que los dos turistas ya habían sido retirados del agua con ayuda de bañistas y otras personas que se encontraban en la playa.
La mujer recibió maniobras de reanimación mientras aguardaban la llegada de la emergencia móvil de Cardiomóvil. Sin embargo, no logró recuperar el conocimiento y el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después.
La falta de guardavidas en la playa donde ocurrió la tragedia
Uno de los aspectos que surgió después del accidente fue la ausencia de guardavidas en el momento en que la pareja ingresó al mar.
Según el relato de testigos y lo señalado por el hermano de la víctima, no había personal de salvamento en la playa cuando ocurrió el episodio.
“Fue todo rápido, cuestión de segundos nomás. Empezó el chico a levantar las manos y ahí la vieron a la chica tapada, el chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro”, contó una persona que estaba en el lugar.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los rescatistas cumplen funciones únicamente durante los fines de semana. Por ese motivo, no había guardavidas en el sector cuando se produjo el accidente que terminó con la vida de la turista argentina.