Una turista argentina de 36 años murió ahogada este miércoles en la playa Chihuahua, en Punta del Este, Uruguay. La víctima fue identificada como Graciela Mayer, oriunda de la localidad entrerriana de Viale, quien se encontraba de vacaciones junto a su pareja. El hombre logró salir del agua por sus propios medios, pero la mujer debió ser rescatada por otros bañistas.