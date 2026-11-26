Resumen para apurados
- Especialistas en psicología detallaron nueve señales clave para diferenciar el amor genuino de la dependencia emocional motivada por el miedo a la soledad.
- Este cuadro psicológico surge ante la angustia del aislamiento e incluye conductas como apresurar noviazgos, complacer en exceso o sentir alivio al suspender citas.
- Identificar estas pautas permite a las personas evitar vínculos desgastantes y buscar ayuda profesional para construir relaciones afectivas más sanas y conscientes.
Para la psicología, sufrir dependencia emocional en una relación de pareja suele asociarse con aquellas personas a las que le gusta pasar el mayor tiempo posible con su enamorado, novio o esposo. Los especialistas señalan que ésta es un estado psicológico que se puede manifestar de diferentes maneras y nueve señales permiten reconocerla.
Los individuos que desarrollan este tipo de dependencia suelen experimentar una serie de comportamientos, entre los que destacan los siguientes:
- Les cuesta mucho estar solos, cuando no están con su pareja experimentan estrés o ansiedad.
- Debido a que quieren complacer todo el tiempo a su pareja, tienen temor de expresar sus opiniones para no discutir con ella.
- Creen que no son suficientemente buenos para su pareja y por eso viven obsesionados con que serán engañados.
Nueve señales que detectan a una persona con dependencia emocional
Para descubrir si alguien no está enamorado y en realidad solo tiene miedo a estar solo, hay nueve señales que pueden ser útiles para identificar a personas con dependencia emocional:
1. Inicias rápidamente una relación de pareja: antes de conocer bien a la persona con la que estás saliendo, te apresuras a convertir dicho vínculo en una relación de pareja. El miedo a estar solo es más fuerte que elegir a alguien que realmente sea un compañero ideal para vos.
2. La soledad te hace sentir ansiedad: cuando estás a solas sientes ansiedad e incomodidad, por eso tu relación se convierte en la vía de escape para no tener que lidiar con lo que sientes en soledad.
3. La presencia de tu pareja no te emociona: a pesar de que la compañía de tu enamorado, novio o esposo te libera de la soledad, estar a su lado no te provoca entusiasmo ni alegría ni ninguna emoción agradable e intensa.
4. Te sientes agotado: en vez de llenarte de la energía propia del enamoramiento, sientes agotamiento o experimentas bajos niveles de energía después de pasar tiempo con tu pareja.
5. El silencio te incomoda: en toda relación de pareja hay momentos en los que ninguno de los dos habla y suelen ser espacios de tranquilidad. Pero si el silencio entre tú y tu enamorado, novio o esposo te hace sentir incómodo puede ser porque tienes miedo a estar solo.
6. Evitas las conversaciones profundas: hablar de temas delicados, dolorosos o íntimos puede generar conexión emocional entre quienes están enamorados. Pero si en realidad tú no estás experimentando un enamoramiento, entonces buscarás la manera de no tener ese tipo de charlas.
7. Sientes alivio cuando tu pareja cancela planes: en vez de sentirte decepcionado por no poder ver a tu pareja, te sientes aliviado cuando se cancelan los planes que tenían para pasar tiempo juntos.
8. No haces planes a futuro: cuando uno está enamorado suele crear escenarios sobre lo que se compartirá dentro de unos meses o años con la persona amada, pero si te resulta imposible imaginar un futuro al lado de tu pareja es probable que estés con ella únicamente por miedo a estar solo.
9. Tienes fantasías con otras personas: si constantemente te imaginas a ti mismo junto a otras posibles parejas y eso te provoca más entusiasmo que pasar tiempo con tu actual pareja es porque realmente no estás enamorado.