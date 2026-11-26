La fiesta donde presentás tu obsesión: vuelve a Tucumán la noche de los PowerPoints
La primera edición reunió a más de 50 personas y presentó temas tan diversos como las leyendas urbanas, el punk femenino y las relaciones personales. La próxima cita será el 6 de diciembre en Caprice, con la posibilidad de participar como expositor o público.
Resumen para apurados
- Gabriela Flores organiza la segunda fiesta de PowerPoint el 6 de diciembre en Tucumán para que los participantes expongan con humor sus obsesiones y compartan conocimientos.
- La propuesta nació inspirada en formatos globales y debutó con más de 50 personas, debatiendo temas diversos como leyendas urbanas, política y cultura pop mediante diapositivas.
- El evento busca afianzar un espacio presencial de socialización en la provincia, sacando el conocimiento de las aulas para forjar nuevos vínculos comunitarios e intelectuales.
“Dime a qué colegio fuiste y te diré quién eres”, “Volví con mi ex (si Argentina volvió a los 90, yo puedo volver con él)”, “La sociedad está llena de pelotudos: un análisis científico”, “Epidemia de soledad masculina: ¿mito o realidad?” y “Estamos hechos de historias (o cómo inventarse un marco teórico que justifique tu obsesión compulsiva de seguir comprando libros)”. Ningún tema resiste al encanto vintage de las diapositivas. Podrían ser títulos de ensayos universitarios pero no, son los de algunas de las presentaciones que formaron parte de la primera fiesta de PowerPoint en Tucumán.
Las PowerPoint Parties son eventos que convierten cualquier tema en una exposición con diapositivas. Ya sea autobiográfico, sociológico, cultural o conspiranoico, el humor tiene lugar, el público puede escuchar, participar y descubrir asuntos que quizás nunca se le habían ocurrido.
Detrás de la iniciativa está Gabriela Flores, de 25 años, profesora de Lengua y Literatura y coordinadora de talleres literarios. En Instagram comparte sus actividades en su cuenta personal, @summertimeflowerss, y en la del taller, @desenterrandovoces. La idea surgió después de conocer experiencias similares en otros lugares y pensar que podían funcionar en Tucumán. Y así fue, porque tras una primera edición con más de 50 participantes, la fiesta de PowerPoint tendrá una nueva fecha el 6 de diciembre.
“Queremos hacer circular el conocimiento, queremos escuchar qué es lo que tienen los otros para decir”, explica. Para Gabriela, Tucumán tiene una vida cultural e intelectual muy activa y muchas investigaciones, intereses e inquietudes que merecen encontrar otros espacios de difusión. “Tucumán es el centro artístico, cultural e intelectual del norte”, afirma. “La idea es que todo ese saber que se va construyendo no quede solamente en las aulas, no quede solamente en trabajos prácticos, en ensayos, monografías o tesis”, plantea.
Una excusa para compartir ideas
Las presentaciones pueden abordar temas muy distintos. En la primera edición hubo análisis sobre la influencia del colegio en las oportunidades de la vida adulta, los orígenes del punk femenino, un caso policial de Banda del Río Salí y las leyendas urbanas latinoamericanas. También hubo espacio para debatir sobre el avance de la ultraderecha en el mundo.
No hace falta tener conocimientos especializados ni preparar una clase. La invitación está abierta a quienes tengan algo que contar, una pregunta que investigar o simplemente ganas de desarrollar una idea. También se puede asistir como oyente y disfrutar de las exposiciones.
Conocer gente y escuchar otras voces
Para Gabriela, estos encuentros tienen otro objetivo: generar espacios de conversación y vínculos entre personas que quizás no se conocerían de otra manera. En tiempos en los que buena parte de la interacción pasa por las pantallas, busca recuperar la posibilidad de reunirse, escuchar y compartir intereses.
“Quiero habilitar lugares donde podamos escucharnos entre todos, donde podamos conversar, donde podamos conocer también a otras personas”, cuenta. Desde que comenzó a organizar actividades culturales, en octubre de 2025, vio cómo algunos asistentes empezaron a encontrarse y formar nuevas amistades.
La segunda fiesta de PowerPoint será el domingo 6 de diciembre, a las 20, en Caprice (Chacabuco 437). Se podrá participar como expositor o asistir como oyente. La presentación elegida como la mejor recibirá una cena para dos personas y, entre quienes vayan a escuchar, se sortearán pintas.
Cómo participar
Quienes quieran presentar un tema deberán abonar $5.000. La entrada para oyentes cuesta $3.900 o dos por $5.000. Para recibir más información e inscribirse, pueden comunicarse por WhatsApp al 381-3862046 o consultar el Instagram: @desenterrandovoces.
La consigna es sencilla: elegir un tema, armar unas diapositivas y animarse a compartirlo. Porque, como propone Gabriela, la idea es que la palabra sea lo que los una.
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