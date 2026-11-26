“Dime a qué colegio fuiste y te diré quién eres”, “Volví con mi ex (si Argentina volvió a los 90, yo puedo volver con él)”, “La sociedad está llena de pelotudos: un análisis científico”, “Epidemia de soledad masculina: ¿mito o realidad?” y “Estamos hechos de historias (o cómo inventarse un marco teórico que justifique tu obsesión compulsiva de seguir comprando libros)”. Ningún tema resiste al encanto vintage de las diapositivas. Podrían ser títulos de ensayos universitarios pero no, son los de algunas de las presentaciones que formaron parte de la primera fiesta de PowerPoint en Tucumán.