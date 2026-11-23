Resumen para apurados
- En Argentina, los consumidores restringen hoy sus gastos ante la pérdida de poder adquisitivo frente a tarifas y alimentos, según revelaron consultoras privadas.
- El salario formal rinde menos en carne y leche que en años previos, mientras que el 67% de los hogares agota sus ingresos antes del día 20 del mes por el alza de costos.
- La persistente cautela del consumidor y la falta de derrame macroeconómico seguirán condicionando el humor social y la imagen del Gobierno de cara al escenario electoral.
La situación económica sigue condicionando la imagen del Gobierno del presidente Javier Milei, concluye un diagnóstico elaborado por D´Alessio IROL y Berensztein. En cuanto a la percepción sobre la situación económica personal, el 66% de los encuestados percibe que está peor posicionado económicamente respecto del año anterior, cuatro puntos menos que el mes previo.
De acuerdo con ese diagnóstico privado, el costo de los servicios públicos continúa en el primer puesto como la principal preocupación de los ciudadanos con un 63%. El segundo puesto lo comparten la incertidumbre económica y la preocupación por que los ingresos no alcancen, ambas con 60%. El ranking lo completa la inquietud por los costos en la salud, con 58%. La agenda económica sigue dominando el escenario político. La falta de derrame de la macro a la microeconomía es una demanda reiterada que está incidiendo en el humor social. Los ingresos son insuficientes y así lo demuestra un sondeo de Zentrix Consultora, que dio cuenta que para dos de cada tres argentinos el ingreso se termina antes que el mes. Y el 67,7% de los hogares se queda sin ingresos a más tardar el día 20.
Un mismo salario no alcanza para lo mismo en todos los momentos. Puede rendir más en yerba y menos en leche, más en alquiler y menos en carne. Para medir esos cambios, desde Focus Market cruzaron la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte) con los precios de más de diez bienes y servicios cotidianos en cuatro años inmediatamente anteriores a elecciones presidenciales: 2014, 2018, 2022 y 2026. El objetivo de ese análisis es observar qué ocurrió con el poder de compra del salario formal mientras se acercaba cada elección.
“La dinámica salarial en Argentina continúa condicionada por la inflación y la corrección de los precios relativos de la economía, un proceso que encarece servicios esenciales y reduce el ingreso disponible de los hogares. En este contexto, aun cuando los salarios nominales registren mejoras, la recuperación del poder adquisitivo puede resultar insuficiente para sostener el consumo”, indica Damián Di Pace, director de la consultora. A su criterio, el impacto se refleja en un consumidor más cauteloso, que prioriza los gastos básicos, posterga compras y busca alternativas más económicas. A esto se suma la mayor sensibilidad frente a los precios y la necesidad de contar con información transparente para comparar costos y tomar decisiones de consumo.
Comparaciones
La remuneración imponible promedio de los trabajadores registrados estables rondó los $ 10.595 mensuales en 2014, $ 30.354 en 2018 y $ 147.246 en 2022. Entre enero y julio de este año el promedio fue de $ 1,82 millones. Estas son cifras nominales que poco dicen sobre la capacidad de compra de estos salarios a lo largo del tiempo, lo interesante surge al comparar estos salarios nominales con los bienes que permitían comprar en cada momento, acota Focus Market.
Para sintetizar el poder de compra sin quedarse en un producto puntual, una medida útil es cuántas canastas alcanza a cubrir un Ripte. Para eso se utilizaron las canastas de consumo que calcula el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. En 2014, un Ripte promedio equivalía a 3,92 canastas alimentarias (también conocida como canasta básica) y 1,63 canastas totales. En 2018 este cociente había bajado a 3,64 y 1,35.
Según el informe privado, al que accedió LA GACETA, La carne muestra por qué el promedio general no alcanza para describir que pasa al interior del bolsillo. El deterioro más marcado aparece en la carne vacuna. Con un Ripte promedio se podían comprar unos 171 kilos de asado en 2014, y el poder de compra llegó a su máximo entre los cuatro años analizados en 2018, con cerca de 193 kilos. En 2022 el indicador había bajado a 134 kilos y entre enero y julio de este año promedió unos 103: casi un 47% menos que en 2018 y alrededor de 40% menos que en 2014.
El poder de compra no evolución en la misma sintonía ni siquiera dentro del mismo changuito, advierte la consultora. En 2014, un salario promedio llenaba el carrito con unos 1.277 litros de leche. En 2018 la cuenta era casi idéntica, pero desde ahí la leche se encareció más rápido que el sueldo: en 2022 alcanzaba para unos 1.170 litros y en 2026 para cerca de 1.040, casi un 19% menos que doce años atrás.
Con la yerba sucedió lo opuesto. En 2022 fue el peor momento de la serie, con apenas 240 kilos por salario, y en 2026 el mismo sueldo se transforma en casi 390 kilos: un 63% más que cuatro años antes y también más de lo que se podía comprar en 2014, cuando alcanzaba para unos 267. El mismo bolsillo que rinde menos en leche y pan rinde mucho más en el mate.
La nafta tuvo otra trayectoria. Un salario llenaba el tanque con unos 824 litros en 2014, con unos 888 en 2018 y llegó a su mejor momento en 2022, con casi 1.000 litros. En 2026 vuelve a unos 846, un 15% menos que en el pico y prácticamente en el mismo lugar donde había empezado.
Al final del recorrido, apunta Di Pace, el changuito no se achicó ni se agrandó de manera pareja: se reacomodó. Hoy el mismo salario compra más yerba, algo menos de nafta que en su mejor momento y bastante menos leche, pan y entradas al cine que en el año previo a las elecciones de 2015.
Cuatro períodos
2014: después del salto cambiario, un alivio parcial
El año arrancó con una devaluación del dólar oficial y terminó con una inflación porteña del 38%, una brecha de 61% con el “blue” y un déficit primario de alrededor de 3,1% del PBI, financiado en buena parte con emisión: la asistencia monetaria al Tesoro rondó el 3,2% del Producto. En ese marco, el salario llegó a cubrir casi cuatro canastas alimentarias y dedicaba apenas un 36% a pagar el alquiler. Y dentro del año el bolsillo fue recuperando terreno: el pan y el pollo rindieron un 22% más y la leche un 10% más hacia diciembre. Parte de esa mejora puede deberse a que enero era el piso posterior a la devaluación.
2018: el shock cambiario llega al changuito
Sin cepo, el dólar oficial subió más de 110% y la inflación llegó a 45,5%. El ajuste fiscal estaba en marcha, con un déficit primario de 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y una asistencia monetaria al Tesoro casi nula. Fue el año en que el salario perdió de manera más pareja: la nafta, el pan, el pollo y la yerba rindieron más de un 20% menos hacia diciembre, y el cociente con la canasta alimentaria bajó de 3,9 a 3,6. La excepción fue la carne vacuna y de cerdo, que casi no se movieron. El alquiler, en cambio, se mantuvo estable en torno al 40% del salario durante todo el año. La particularidad de este año es que el deterioro del poder adquisitivo se concentró principalmente en aquellos bienes con precios muy atados al dólar, como el combustible, según el reporte elaborado por la consultora Focus Market.
2022: la inflación se come al dólar
Los precios subieron 93,4%, el doble que en 2018, mientras el dólar oficial avanzaba 67% con un esquema de ajuste gradual, y la brecha con el “blue” se acercaba al 96%. El déficit primario volvió a ser de 2,4% del PBI. El resultado fue el punto más bajo del bolsillo: el salario cubría apenas 2,8 canastas alimentarias y el alquiler se llevaba casi la mitad del ingreso, con una carga que creció hasta rozar el 50% en diciembre. Pero fue también un año de ganadores y perdedores muy marcados: el salario ganó casi un tercio de poder de compra frente al asado y rindió más en yerba y cerdo, mientras perdía frente a la leche y el pan. La nafta quedó prácticamente sin cambios dentro del año y, en promedio, ese fue su mejor ciclo: casi 1.000 litros por salario. Con un dólar que corría por detrás de los precios, es posible que parte de esos movimientos reflejen precios relativos que se reorganizaron a distintas velocidades, indica el reporte.
2026: un contexto opuesto, pero con recuperación desigual
Hasta septiembre, la inflación porteña acumula 23,7% y registra una variación interanual de 32,9%, el dólar oficial casi no se movió, la brecha con el dólar “blue” ronda el 1%, el sector público tiene superávit primario y, según el BCRA, el financiamiento monetario directo al Tesoro es nulo. Con esa base, el bolsillo mejora frente a 2022: el salario vuelve a cubrir cerca de 3,3 canastas alimentarias, la carga del alquiler baja a un 43% y cae de 46% en enero a 42% en junio, y el poder de compra mejora frente al asado, el cerdo y la yerba. Pero la recuperación no es pareja: la leche, la nafta y el pollo siguen rindiendo menos, con pérdidas de entre 3% y 6% en lo que va del año, y el salario compra bastante menos carne vacuna, leche y entradas al cine que en 2014.