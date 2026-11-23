2022: la inflación se come al dólar

Los precios subieron 93,4%, el doble que en 2018, mientras el dólar oficial avanzaba 67% con un esquema de ajuste gradual, y la brecha con el “blue” se acercaba al 96%. El déficit primario volvió a ser de 2,4% del PBI. El resultado fue el punto más bajo del bolsillo: el salario cubría apenas 2,8 canastas alimentarias y el alquiler se llevaba casi la mitad del ingreso, con una carga que creció hasta rozar el 50% en diciembre. Pero fue también un año de ganadores y perdedores muy marcados: el salario ganó casi un tercio de poder de compra frente al asado y rindió más en yerba y cerdo, mientras perdía frente a la leche y el pan. La nafta quedó prácticamente sin cambios dentro del año y, en promedio, ese fue su mejor ciclo: casi 1.000 litros por salario. Con un dólar que corría por detrás de los precios, es posible que parte de esos movimientos reflejen precios relativos que se reorganizaron a distintas velocidades, indica el reporte.