En vivo: Franco Colapinto corre la clasificación en el GP de Brasil

Malas noticias desde el radar: el pico de la tormenta golpea Interlagos
El panorama empeora en São Paulo: la franja de lluvia más severa acaba de ingresar de lleno sobre el circuito y los radares meteorológicos indican que este diluvio se mantendrá durante al menos 20 o 30 minutos más. Con el asfalto colapsado de agua y los monoplazas guardados en los garajes, cualquier intento de habilitar la pista queda completamente descartado hasta que este núcleo de tormenta termine de cruzar el autódromo.
Tormenta eléctrica sobre Interlagos y demora récord sin resolución de la FIA
El temporal empeora minuto a minuto en São Paulo, con intensas descargas eléctricas, truenos y una cortina de agua incesante que complica cualquier salida a pista. A casi una hora del horario estipulado para el arranque de la clasificación, Dirección de Carrera sigue demorando una definición oficial a la espera de una ventana meteorológica favorable en los radares, mientras en el paddock crece la incertidumbre y miles de fanáticos resisten completamente empapados en las tribunas descubiertas del circuito.
La dirección de carrera advierte por sectores críticos con riesgo de aquaplaning
La FIA emitió un comunicado oficial sobre el estado del circuito e identificó los puntos donde la cantidad de agua estancada impide la actividad: "Las curvas 2 y 3, así como el tramo entre las curvas 4 y 5, son los puntos problemáticos actuales donde el agua acumulada podría provocar aquaplaning", detallaron las autoridades, ratificando que la seguridad en pista sigue comprometida para iniciar la clasificación.
Diluvio, truenos y desconcierto: los pilotos se bajan de los autos
La lluvia volvió a arreciar con fuerza sobre Interlagos y el panorama es de incertidumbre total. Ya transcurrieron 40 minutos del horario previsto y, tras apenas un giro de reconocimiento a la pista, varios corredores optaron por descender de sus monoplazas mientras Dirección de Carrera sigue sin definir el futuro de la tanda. La tormenta eléctrica no da tregua: las cámaras de la transmisión oficial captaron el impacto de un rayo en las inmediaciones del circuito hace instantes, lo que complica aún más cualquier intento de habilitar la sesión por razones estrictas de seguridad.
El auto médico completó la inspección y se aguarda la decisión oficial
El vehículo médico regresó a boxes tras evaluar el estado del circuito y la dirección de carrera definirá los pasos a seguir. Con un ambiente fresco que frena la evaporación natural del asfalto, los ríos de agua irán cediendo si la lluvia sigue remitiendo, aunque la visibilidad reducida por el spray en suspensión se perfila como el principal obstáculo para habilitar la pista.
El pronóstico no es alentador
Los radares predicen al menos 10 minutos más de tormenta intensa.
La tormenta cae con fuerza y hay bandera roja
Durante los primeros minutos, comenzó un diluvio y hubo que parar todo.
Comenzó la clasificación, y automáticamente se largó la tormenta
Varios pilotos fueron directamente a su box, mientras que otros están en pista pero deberán cambiar los neumáticos.
Pista húmeda y sin sol
El pronóstico señala que la lluvia parará en breve y no habrá agua al momento de clasificar, pero la ausencia de sol mantendrá el asfalto frío y con sectores mojados. Con estas condiciones adversas, los pilotos deberán resetear por completo las referencias de las tres prácticas libres y salir a jugársela en un escenario totalmente distinto en busca de la pole.
¡Alerta por tormenta en Interlagos: lluvia y truenos a dos horas de la clasificación!
El clima vuelve a sacudir el fin de semana en São Paulo. Apenas unos minutos después de que cayera la bandera a cuadros de la FP3, una intensa lluvia acompañada por actividad eléctrica se desató sobre el Autódromo José Carlos Pace, cumpliendo con los pronósticos que amenazaban la jornada.
Con dos horas por delante para el inicio de la sesión clasificatoria, la pista quedó completamente anegada y los radares meteorológicos están al rojo vivo en los garajes. Los ingenieros ya recalculan puestas a punto y estrategias de cara a una qualy que, salvo un cambio drástico del viento, se perfila para disputarse bajo condiciones de piso mojado con neumáticos intermedios o de lluvia extrema.
Lo que tenés que saber
Tras terminar 14° en la FP3, Franco Colapinto corre desde las 15 la clasificación del Gran Premio de Brasil en la Fórmula 1. Ante un escenario repleto de hinchas argentinos, el piloto de Alpine intentará tener una actuación que lo ubique lo mejor posible en la grilla de largada de la carrera de mañana.