En vivo: Franco Colapinto corre la clasificación en el GP de Brasil

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¡Alerta por tormenta en Interlagos: lluvia y truenos a dos horas de la clasificación!

El clima vuelve a sacudir el fin de semana en São Paulo. Apenas unos minutos después de que cayera la bandera a cuadros de la FP3, una intensa lluvia acompañada por actividad eléctrica se desató sobre el Autódromo José Carlos Pace, cumpliendo con los pronósticos que amenazaban la jornada.

Con dos horas por delante para el inicio de la sesión clasificatoria, la pista quedó completamente anegada y los radares meteorológicos están al rojo vivo en los garajes. Los ingenieros ya recalculan puestas a punto y estrategias de cara a una qualy que, salvo un cambio drástico del viento, se perfila para disputarse bajo condiciones de piso mojado con neumáticos intermedios o de lluvia extrema.