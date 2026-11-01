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En vivo: San Martín enfrenta a Colegiales en la despedida del año

En vivo: San Martín enfrenta a Colegiales en la despedida del año

Aunque el "Santo" no juega por nada, Orfila probará a la base del equipo para 2027 y convocó a varios juveniles. La visita necesita un empate para clasificar al Reducido.

Por Redacción Deportes Hace 11 Min
18:11 hs

Así forma San Martín

18:03 hs

Así forma Colegiales

17:51 hs

Las autoridades del partido

Árbitro: Federico Benites

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: José Díaz

Lo que tenés que saber

San Martín llega a la última fecha de la Primera Nacional sin chances de ingresar al Reducido. Con la confirmación de Alejandro Orfila al frente del proyecto para 2027, el DT pondrá en cancha a la columna vertebral del equipo que planea para la próxima temporada. 

Temas Primera NacionalSan MartínAlejandro Orfila
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