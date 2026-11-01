En vivo: San Martín enfrenta a Colegiales en la despedida del año

18:11 hs
Así forma San Martín
#PrimeraNacional Equipo confirmado Esta es la formación de San Martín para recibir a Colegiales. #VamosCiudadela https://t.co/pa0npLmTEj— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) November 1, 2026
18:03 hs
Así forma Colegiales
Los 11 titulares del Tricolor. https://t.co/q35POpkzAt— Club Atletico Colegiales (@Colegiales1908) November 1, 2026
17:51 hs
Las autoridades del partido
Árbitro: Federico Benites
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: José Díaz
Lo que tenés que saber
San Martín llega a la última fecha de la Primera Nacional sin chances de ingresar al Reducido. Con la confirmación de Alejandro Orfila al frente del proyecto para 2027, el DT pondrá en cancha a la columna vertebral del equipo que planea para la próxima temporada.