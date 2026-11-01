Frida y Diego, un último encuentro en el Día de Muertos

Detrás de aquella puesta había una historia que comenzaba en México, muchos años antes. Una ficción imaginaba que Diego Rivera, envejecido y próximo a morir, tenía una última oportunidad de encontrarse con Frida, fallecida tres años atrás. El encuentro sucedía durante el Día de Muertos, la celebración mexicana en la que las familias recuerdan a sus seres queridos y esperan simbólicamente su regreso. Así, una tradición centenaria se convertía en el punto de partida de un relato sobre la memoria, la creación artística y una relación que había atravesado el amor, los conflictos y las separaciones.