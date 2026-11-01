John Connolly: “Los escritores somos como cuervos”

-Cuando escribí esa primera novela, yo tenía 25 años y 30 años durante la publicación. Ahora tengo 58, y tengo un nieto. Ahora Parker es una manera para mí de examinar mi vida. Es como un prisma. Puedo reflejar mis experiencias a través de Parker y ver el mundo y mis problemas a través de sus ojos. Y ahora, después de más o menos 30 años, he sufrido un poco más, he perdido personas importantes. No tengo la misma cantidad de energía para Parker y la promoción de mis libros. Me encanta todavía escribir, y es posible en el futuro escribir y no publicar, pero también me gusta conocer a los lectores, visitar las librerías y hablar sobre libros con los periodistas. Estoy muy agradecido por su interés, pero ya no tengo la misma energía. Y eso le sucede a Parker. Estoy preparando a los lectores para una conclusión de la serie, de la historia de Parker, Angel y Louis. En el libro próximo en español de la serie, Un río rojo de sangre, que espero se edite el año próximo, entendemos más sobre Parker y su naturaleza. La conexión entre Parker, Angel y Louis no se reduce simplemente a esta vida, sino también a vidas anteriores. Parker está cansado, pero después una gran cantidad de vidas, y tiene una expectativa de redención, una expectativa de una reunión con su hija muerta, una expectativa de paz. Y en la próxima novela, estas expectativas van a ser negadas Parker. Pero actualmente estoy un poco cansado y Charlie Parker también lo está.