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En vivo: Atlético Tucumán ya juega ante Platense en busca del pase a la final de la Copa Argentina

SE VA LLENANDO. A falta de casi una hora, así lucían las tribunas del Martearena.
SE VA LLENANDO. A falta de casi una hora, así lucían las tribunas del Martearena.

El "Decano" se mide en Salta ante el "Calamar", con miles de tucumanos que coparon las calles salteñas desde temprano y le dan su apoyo en el Padre Ernesto Martearena.

Por Redacción Deportes Hace 1 Min
21:35 hs

17'

Leandro Díaz ganó por arriba pero su cabezazo se fue alto. El partido es parejo.

Atlético Tucumán 0 - Platense 0

21:23 hs

Atlético comenzó mejor

El "Decano" avisó tras un córner, pero Clever Ferreira estaba claramente adelantado cuando convertía el primero.

21:16 hs

Comenzó el partido

Atlético Tucumán 0 - Platense 0

21:10 hs

Así fue el recibimiento para el "Decano"

20:56 hs

El "Decano" se va al vestuario

El Decano se va al vestuario
20:46 hs

Así forma Atlético Tucumán

Así forma Atlético Tucumán
20:34 hs

Atlético Tucumán ya realiza la entrada en calor en el césped del Martearena

Atlético Tucumán ya realiza la entrada en calor en el césped del Martearena
20:12 hs

Así fue la llegada de Atlético Tucumán al estadio

20:10 hs

Los "decanos" ya empiezan a copar el Martearena

A falta de más de una hora para el inicio, las tribunas comienzan a poblarse por hinchas de Atlético Tucumán.

Los decanos ya empiezan a copar el Martearena
19:45 hs

El vestuario de Platense, también listo

19:41 hs

Salta, sede de una semifinal luego de 14 años

El Martearena albergará una semifinal de la Copa Argentina por segunda vez en su historia. En 2012, había sido sede del duelo entre River y Racing. En aquella oportunidad, tras un empate sin goles en los 90 minutos, la "Academia" eliminó al "Millonario" (que por ese entonces jugaba la B Nacional) por 5 a 4 en los penales.

19:39 hs

Así luce el estadio Padre Ernesto Martearena

19:37 hs

El "Decano", preparado para hacer historia

Lo que tenés que saber

La espera terminó. Atlético Tucumán definirá desde las 21.15 frente a Platense quién de los dos es el primer finalista de la Copa Argentina. Una multitud "decana" viajó hacia Salta durante todo el día, por lo que se espera un marco imponente a favor del equipo tucumano. 

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