En vivo: Atlético Tucumán enfrenta a Platense en busca del pase a la final de la Copa Argentina

El vestuario de Platense, también listo
¡Vestuario listo para el Calamar! https://t.co/RgoXdCmj1H— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 28, 2026
Salta, sede de una semifinal luego de 14 años
El Martearena albergará una semifinal de la Copa Argentina por segunda vez en su historia. En 2012, había sido sede del duelo entre River y Racing. En aquella oportunidad, tras un empate sin goles en los 90 minutos, la "Academia" eliminó al "Millonario" (que por ese entonces jugaba la B Nacional) por 5 a 4 en los penales.
Así luce el estadio Padre Ernesto Martearena
El escenario de hoy para recibir la Semifinal entre @ATOficial y @caplatense Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta https://t.co/T6wWJr2ac8— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 28, 2026
El "Decano", preparado para hacer historia
Cuando el fuego crezca quiero estar allí… #DaleDeca https://t.co/pK2CBNxPLR— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 28, 2026
Lo que tenés que saber
La espera terminó. Atlético Tucumán definirá desde las 21.15 frente a Platense quién de los dos es el primer finalista de la Copa Argentina. Una multitud "decana" viajó hacia Salta durante todo el día, por lo que se espera un marco imponente a favor del equipo tucumano.