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En vivo: Atlético Tucumán enfrenta a Platense en busca del pase a la final de la Copa Argentina

TODO LISTO. Atlético Tucumán quiere volver a hacer historia.
TODO LISTO. Atlético Tucumán quiere volver a hacer historia. Prensa Atlético Tucumán

Desde las 21.15, el "Decano" jugará la semifinal ante el "Calamar". Miles de tucumanos copan las calles salteñas desde temprano y prometen colmar el Padre Ernesto Martearena.

Por Redacción Deportes Hace 11 Min
19:45 hs

El vestuario de Platense, también listo

19:41 hs

Salta, sede de una semifinal luego de 14 años

El Martearena albergará una semifinal de la Copa Argentina por segunda vez en su historia. En 2012, había sido sede del duelo entre River y Racing. En aquella oportunidad, tras un empate sin goles en los 90 minutos, la "Academia" eliminó al "Millonario" (que por ese entonces jugaba la B Nacional) por 5 a 4 en los penales.

19:39 hs

Así luce el estadio Padre Ernesto Martearena

19:37 hs

El "Decano", preparado para hacer historia

Lo que tenés que saber

La espera terminó. Atlético Tucumán definirá desde las 21.15 frente a Platense quién de los dos es el primer finalista de la Copa Argentina. Una multitud "decana" viajó hacia Salta durante todo el día, por lo que se espera un marco imponente a favor del equipo tucumano. 

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