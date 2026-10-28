En vivo: Atlético Tucumán empató con Platense y el pase a la final se define por penales

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Salta, sede de una semifinal luego de 14 años

El Martearena albergará una semifinal de la Copa Argentina por segunda vez en su historia. En 2012, había sido sede del duelo entre River y Racing. En aquella oportunidad, tras un empate sin goles en los 90 minutos, la "Academia" eliminó al "Millonario" (que por ese entonces jugaba la B Nacional) por 5 a 4 en los penales.