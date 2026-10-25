Atlético Tucumán, en la pelea por los playoffs: qué necesita para meterse en los octavos del Clausura

Atlético volvió a sonreír en el momento justo. El 1-0 sobre Tigre en Victoria, con un cabezazo de Ramiro Ruiz Rodríguez, cortó una racha de seis partidos sin victorias y mantuvo vivo al equipo de Julio César Falcioni en el Clausura. El “Decano” suma 17 puntos y está 10° en la zona B, a dos unidades de los puestos de clasificación. Los ocho primeros de cada zona avanzan a los octavos de final.