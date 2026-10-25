Atlético Tucumán, en la pelea por los playoffs: qué necesita para meterse en los octavos del Clausura

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán venció 1-0 a Tigre en Victoria y mantiene vivas sus chances de clasificar a los octavos de final del torneo Clausura al quedar a dos puntos del objetivo.
- Con un gol de Ramiro Ruiz Rodríguez, el equipo de Julio Falcioni cortó una racha de seis partidos sin victorias y sumó 17 puntos para ubicarse décimo en la Zona B.
- El Decano cerrará la fase regular ante Argentinos Juniors y Banfield; deberá ganar ambos compromisos y esperar resultados adversos de sus rivales directos para avanzar.
Atlético volvió a sonreír en el momento justo. El 1-0 sobre Tigre en Victoria, con un cabezazo de Ramiro Ruiz Rodríguez, cortó una racha de seis partidos sin victorias y mantuvo vivo al equipo de Julio César Falcioni en el Clausura. El “Decano” suma 17 puntos y está 10° en la zona B, a dos unidades de los puestos de clasificación. Los ocho primeros de cada zona avanzan a los octavos de final.
Qué le queda
El calendario no le regala nada. El lunes 2 de noviembre, a las 21.15, Atlético recibirá en el Monumental José Fierro a Argentinos Juniors, uno de los punteros de la zona con 25 puntos. El fin de semana del 8 de noviembre cerrará la fase regular ante Banfield, en el Florencio Sola. El equipo del Sur suma 14 unidades, está 11° y tiene pocas chances de clasificar.
Qué necesita
El objetivo es el octavo puesto, que hoy ocupa Huracán con 19 puntos. Con la misma cantidad aparecen Barracas Central e Independiente Rivadavia, que además tienen un partido menos. Si Atlético gana sus dos partidos, llegará a 23 unidades y necesitará terminar arriba de al menos dos de esos tres equipos. Un triunfo y un empate lo dejarían en 21 y lo obligarían a esperar todavía más ayuda.
Lo que tienen que hacer sus rivales
Huracán (19) viene de perder 2-0 con Rosario Central y le quedan dos partidos: Tigre, de local, y Argentinos, de visitante. Atlético necesita que pierda uno de los dos.
Barracas Central (19) tiene tres partidos por delante: Estudiantes de Río Cuarto y Racing, de local, y Belgrano, de visitante. Para que el “Decano” lo supere, tiene que perder dos de esos tres.
Independiente Rivadavia (19) también tiene tres: Argentinos y Gimnasia de Mendoza, de visitante, y Banfield, de local. La cuenta es la misma: Atlético necesita que pierda dos.
Si alguno termina igualado en puntos con el “Decano”, la posición se definirá por diferencia de gol.
Para seguir
La espera arranca esta noche. A las 21.30, Barracas recibe a Estudiantes de Río Cuarto, el último de la zona con 9 puntos. El martes, a las 19, Argentinos será local ante Independiente Rivadavia, en un partido que el hincha de Atlético mirará con atención. Una semana después, ese mismo Argentinos será el rival del “Decano” en el Monumental.