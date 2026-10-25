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Balotaje EN VIVO: Brasil elige entre Lula y Bolsonaro al nuevo presidente

Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, en pleno debate antes el balotaje.
Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, en pleno debate antes el balotaje.

Por segunda vez en octubre, más de 158 millones de brasileños irán este domingo a las urnas.

Por Redacción Mundo Hace 5 Min
16:11 hs

Lula votó en el balotaje de Brasil y agradeció el apoyo del pueblo: “Seré eternamente agradecido”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo por la mañana en San Pablo, en busca de revertir el resultado de la primera vuelta electoral, en la que su rival, Flávio Bolsonaro, se impuso como el candidato más votado.

Tras emitir su sufragio, el mandatario agradeció el respaldo recibido durante la campaña y afirmó: “Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo”.

“Es mucha generosidad, es mucho cariño, es mucho amor. Seré eternamente agradecido por el comportamiento del pueblo”, agregó Lula, quien recordó sus orígenes humildes y destacó que no es habitual que una persona nacida en la pobreza vuelva a disputar la Presidencia.

Lo que tenés que saber

Brasilestá partido al medio. En mitades que parecen irreconciliables. Y el resultado electoral de la primera ronda presidencial lo demostró. Entre los dos candidatos más votados, Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula Da Silva, se quedaron con el 92% de los votos. Los otros 11 postulantes a la Presidencia apenas cosecharon el 7% de las voluntades de los 125 millones de brasileños que concurrieron a las urnas el pasado 4 de octubre.

De esos, 110 millones eligieron a los dos aspirantes que pasaron al ballotage. Pero hubo 33 millones más que se ausentaron, el 21% del padrón. Y ahora, en el segundo turno, esa polarización no deja escapatoria. No hay alternativa. Es blanco o negro.


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