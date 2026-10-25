Balotaje de Brasil EN VIVO: se conocen los primeros resultados pese a que se extendió dos horas el horario de votación

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Los servicios de autobús en São Gonçalo han vuelto a la normalidad

El Tribunal Electoral Regional de Río de Janeiro (TRE-RJ) asegura que el servicio de transporte público en São Gonçalo, en la Región Metropolitana de Río de Janeiro, volvió a la normalidad este domingo. Durante la mañana se reportó la falta de autobuses en varias líneas, y algunos residentes esperaron durante horas.

Según el juez Cláudio de Mello Tavares, presidente del tribunal, el juzgado regional contactó con las empresas y les impuso una multa.

"Algunas flotas no estaban operando en la ciudad. Ante esta situación, el juez Bruno Ruliere emitió rápidamente una resolución ordenando a las empresas que volvieran a poner los vehículos en circulación, bajo pena de una multa de R$ 500.000 por cada hora de inactividad. Inmediatamente después, todo volvió a la normalidad", declaró Tavares.