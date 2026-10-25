Balotaje de Brasil EN VIVO: se conocen los primeros resultados pese a que se extendió dos horas el horario de votación
El Tribunal Superior detuvo el recuento de votos
Tras la extensión del horario de votación, el Tribunal Superior Electoral frenó el recuento de votos hasta las 19, momento en que cerrara la jornada electoral. Pasadas las 17, se habían difundido los primeros datos, ya que ese era el horario original para el cierre.
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Los servicios de autobús en São Gonçalo han vuelto a la normalidad
El Tribunal Electoral Regional de Río de Janeiro (TRE-RJ) asegura que el servicio de transporte público en São Gonçalo, en la Región Metropolitana de Río de Janeiro, volvió a la normalidad este domingo. Durante la mañana se reportó la falta de autobuses en varias líneas, y algunos residentes esperaron durante horas.
Según el juez Cláudio de Mello Tavares, presidente del tribunal, el juzgado regional contactó con las empresas y les impuso una multa.
"Algunas flotas no estaban operando en la ciudad. Ante esta situación, el juez Bruno Ruliere emitió rápidamente una resolución ordenando a las empresas que volvieran a poner los vehículos en circulación, bajo pena de una multa de R$ 500.000 por cada hora de inactividad. Inmediatamente después, todo volvió a la normalidad", declaró Tavares.
La justicia electoral aceptó el pedido y el horario de votación se extendió hasta las 19
Lula y Flávio Bolsonaro votaron durante la mañana
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitió su voto durante la mañana en San Pablo. Después de sufragar, agradeció el respaldo recibido durante la campaña electoral.
"Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo", afirmó. También sostuvo que sería "eternamente agradecido" por el apoyo recibido.
Por su parte, Flávio Bolsonaro votó a las 8.22 en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, en Río de Janeiro, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro. Tras emitir su sufragio, el senador afirmó que había llegado "el momento del cambio".
Ambos candidatos buscaron ampliar su respaldo entre los electores que habían votado por otras fuerzas políticas en la primera vuelta, en una elección en la que el voto en blanco, el nulo y la participación electoral también forman parte de las variables observadas.
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Dónde esperan los candidatos presidenciales los resultados electorales
Flavio Bolsonaro, candidato por el Partido Liberal, se encuentra en su residencia de Brasilia, donde espera junto a sus allegados la decisión del pueblo brasileño en los comicios. Por su parte, Luis Inacio Lula da Silva seguirá el recuento de votos en el Hotel Intercontinental de San Pablo, rodeado de ministros y decenas de aliados cercanos.
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El horario de votación comienza a las 8 de la mañana y finaliza a las 17 en todo el territorio brasileño. Respecto a la difusión de los guarismos, el Tribunal Superior Electoral de Brasil queda habilitado para informar los resultados oficiales una vez que los centros de votación cierran sus puertas en cada región. No obstante, la dinámica habitual marca que las primeras cifras concretas emergen a partir de las 18 horas, momento en el cual el flujo de datos de las diversas zonas del país cobra mayor intensidad y permite esbozar una tendencia clara sobre el ganador de esta jornada electoral.
Lula votó en el balotaje de Brasil y agradeció el apoyo del pueblo: “Seré eternamente agradecido”
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo por la mañana en San Pablo, en busca de revertir el resultado de la primera vuelta electoral, en la que su rival, Flávio Bolsonaro, se impuso como el candidato más votado.
Tras emitir su sufragio, el mandatario agradeció el respaldo recibido durante la campaña y afirmó: “Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo”.
“Es mucha generosidad, es mucho cariño, es mucho amor. Seré eternamente agradecido por el comportamiento del pueblo”, agregó Lula, quien recordó sus orígenes humildes y destacó que no es habitual que una persona nacida en la pobreza vuelva a disputar la Presidencia.
Lo que tenés que saber
Brasilestá partido al medio. En mitades que parecen irreconciliables. Y el resultado electoral de la primera ronda presidencial lo demostró. Entre los dos candidatos más votados, Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula Da Silva, se quedaron con el 92% de los votos. Los otros 11 postulantes a la Presidencia apenas cosecharon el 7% de las voluntades de los 125 millones de brasileños que concurrieron a las urnas el pasado 4 de octubre.
De esos, 110 millones eligieron a los dos aspirantes que pasaron al ballotage. Pero hubo 33 millones más que se ausentaron, el 21% del padrón. Y ahora, en el segundo turno, esa polarización no deja escapatoria. No hay alternativa. Es blanco o negro.