Donald Trump, sobre las elecciones en Brasil: "No quiero meterme en ese asunto, pero estamos monitoreando"

Resumen para apurados
- Trump declaró que monitorea el balotaje presidencial en Brasil sin apoyar a Lula ni a Bolsonaro, y deseó la seguridad de María Corina Machado tras regresar a Venezuela.
- El balotaje enfrenta a Lula con Flávio Bolsonaro bajo fuerte polarización, mientras Machado retornó a Caracas tras meses afuera para encabezar a la oposición venezolana.
- La cautela de Washington refleja la tensión regional, donde el balotaje brasileño y la situación en Venezuela marcarán el futuro del equilibrio político sudamericano.
El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, evitó pronunciarse a favor de alguno de los candidatos que disputan la segunda vuelta presidencial en Brasil, aunque aseguró que su gobierno sigue de cerca el proceso electoral. Además, se refirió al regreso de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado y manifestó su deseo de que se encuentre a salvo.
Consultado sobre si sigue la votación brasileña y respalda al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), o al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), Trump respondió: “No quiero meterme en ese asunto, pero estamos monitoreando”.
Antes de la primera vuelta, el mandatario estadounidense ya había destacado la importancia de los comicios brasileños, al afirmar que las elecciones en ese país eran “muy importantes” y que las seguía de cerca.
ð§ð·ðºð² - Trump Ã© questionado se vai apoiar alguÃ©m nas eleiÃ§Ãµes brasileiras: "Eu nao quero entrar nisso, mas estamos acompanhando". https://t.co/OGm2vUCrVl— PONTO DE PARTIDA (@OPONTOInicial) October 25, 2026
Con relación con Machado, quien anunció su regreso a Venezuela después de 10 meses en el extranjero, Trump expresó: “Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela”, afirmó al ser consultado sobre la llegada de la dirigente al país.
ð´ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refiriÃ³ al regreso de MarÃa Corina Machado a Venezuela y expresÃ³ su deseo de que la lÃder opositora estÃ© a salvo. âEspero que estÃ© a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos estÃ¡ yendo realmente bien en Venezuelaâ, afirmÃ³ Trump al ser consultado sobre la llegada de Machado al paÃs. Video: David Alandete— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 25, 2026
Elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó en la ciudad de São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, y lanzó duras críticas contra la derecha y su adversario electoral, Flávio Bolsonaro.
El mandatario advirtió que sus opositores “quieren gobernar con la bandera estadounidense”, refiriéndose al alineamiento de la familia Bolsonaro con la derecha y la administración de Trump. A la vez, expresó su confianza en que el electorado no permitirá que un “parapolicial” llegue al Palacio de Planalto.
El regreso de María Corina Machado
La líder opositora confirmó su regreso este domingo a través de su cuenta de X, casi un año después de haber salido clandestinamente de Venezuela para viajar a Europa y recibir el Premio Nobel de la Paz.
“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado, quien había realizado varios intentos frustrados por regresar al país.
El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia también confirmó la noticia y celebró su llegada. “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, publicó en sus redes sociales.
González Urrutia sostuvo que el retorno de Machado representa un momento importante para la oposición y afirmó que su presencia permitirá liderar el proceso político. Además, anticipó que espera reunirse pronto con ella y con los venezolanos para avanzar hacia la libertad.