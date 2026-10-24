Flamengo reclama ante la Conmebol por Marcos Rojo y busca eliminar a Estudiantes de la Copa Libertadores

La clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores sumó un capítulo inesperado fuera de la cancha. Después de quedar eliminado por penales en el Maracaná, Flamengo presentó un reclamo administrativo ante la Conmebol por la participación de Marcos Rojo y busca obtener el pase a la definición del torneo mediante una resolución disciplinaria.