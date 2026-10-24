Flamengo reclama ante la Conmebol por Marcos Rojo y busca eliminar a Estudiantes de la Copa Libertadores
El club brasileño presentó un reclamo administrativo por la participación del defensor argentino en la semifinal disputada en el Maracaná. Aunque el futbolista estaba habilitado por una medida cautelar del TAS, la dirigencia carioca pretende revertir la clasificación del conjunto platense y avanzar a la final.
Resumen para apurados
- Flamengo reclamó ante Conmebol tras caer por penales ante Estudiantes en el Maracaná, buscando descalificarlo de la Libertadores por la inclusión de Marcos Rojo.
- La Conmebol cuestionó el pase de Rojo, pero el defensor jugó amparado por una cautelar del TAS. El club brasileño fundó su pedido en la sanción a Santos en 2018.
- Por ahora el pase de Estudiantes se mantiene por el aval del TAS, pero el reclamo abre un litigio cuya sentencia definitiva podría alterar el desenlace del torneo.
La clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores sumó un capítulo inesperado fuera de la cancha. Después de quedar eliminado por penales en el Maracaná, Flamengo presentó un reclamo administrativo ante la Conmebol por la participación de Marcos Rojo y busca obtener el pase a la definición del torneo mediante una resolución disciplinaria.
El conflicto se originó antes del partido de ida de la semifinal, que terminó 0-0 en La Plata. En aquella oportunidad, la Conmebol cuestionó la inscripción del defensor debido a una presunta irregularidad vinculada con el artículo 6 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA.
La observación estuvo relacionada con el sistema de transferencias TMS y con el hecho de que la Asociación del Fútbol Argentino no tenía habilitada una ventana de incorporaciones cuando se realizó la operación.
Ante esa situación, Estudiantes recurrió de urgencia al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y consiguió una medida cautelar que autorizó provisionalmente a Rojo a disputar la competencia mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Con ese respaldo, el entrenador Alexander Medina incluyó al defensor entre los titulares para la revancha en Brasil, donde el conjunto platense consiguió la clasificación mediante los tiros desde el punto penal.
El antecedente que utiliza Flamengo
Para fundamentar su presentación, la dirigencia brasileña recurrió a un episodio ocurrido durante la Copa Libertadores de 2018.
En aquella edición, Santos utilizó al uruguayo Carlos Sánchez durante la serie de octavos de final frente a Independiente, pese a que el futbolista arrastraba una suspensión.
La Conmebol consideró que existió una inclusión indebida y resolvió darle por perdido el encuentro al conjunto brasileño por 3-0.
Flamengo pretende que ese antecedente sea considerado para revisar la participación de Rojo y, eventualmente, modificar el resultado deportivo de la semifinal.
¿Puede Estudiantes perder la clasificación?
La principal diferencia entre ambos casos está en la situación jurídica de los futbolistas.
Mientras Carlos Sánchez disputó aquel encuentro estando suspendido, Rojo participó de la semifinal respaldado por una autorización cautelar emitida por el TAS.
Según especialistas en derecho deportivo, esta circunstancia representa un argumento importante a favor de Estudiantes, ya que el club utilizó a un jugador que contaba con una habilitación formal.
Sin embargo, Flamengo sostiene su estrategia en el carácter provisorio de esa autorización. Su intención es esperar la resolución definitiva del tribunal y, si el fallo resulta desfavorable para el defensor o para Estudiantes, solicitar una revisión retroactiva de las consecuencias deportivas.
Por ahora, la clasificación del conjunto argentino se mantiene, mientras el reclamo de Flamengo abre una controversia jurídica cuya resolución podría convertirse en otro capítulo de la semifinal de la Libertadores.