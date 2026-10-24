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EN VIVO: San Martín visita a Quilmes en busca de un lugar en zona de Reducido

LA GACETA, PRESENTE EN QUILMES. El estadio Centenario se prepara para recibir el duelo entre San Martín y el “Cervecero”, clave para las aspiraciones del “Santo” de clasificar al Reducido.
LA GACETA, PRESENTE EN QUILMES. El estadio Centenario se prepara para recibir el duelo entre San Martín y el “Cervecero”, clave para las aspiraciones del “Santo” de clasificar al Reducido. Foto: Marcelo Androetto

Desde las 17, el “Santo” enfrentará al “Cervecero” por la penúltima fecha de la Primera Nacional. Una victoria podría meterlo entre los ocho mejores de su zona y acercarlo a la clasificación.

Por Redacción Deportes Hace 3 Min
16:18 hs

El último antecedente terminó igualado

San Martín y Quilmes se enfrentaron el 7 de junio de este año, en La Ciudadela. Aquel partido correspondiente a la primera rueda de la Primera Nacional terminó 0-0. 

16:17 hs

El “Cervecero” llega con tres partidos sin convertir

Quilmes acumula tres encuentros sin marcar: empató 0-0 con Tristán Suárez y perdió 1-0 contra Agropecuario y Atlético de Rafaela. Su último triunfo fue el 26 de septiembre ante Güemes. 

16:17 hs

Deportivo Maipú, otro protagonista de la fecha

El equipo mendocino recibirá mañana a Güemes de Santiago del Estero. San Martín necesita ganar en Quilmes y también estará pendiente de ese resultado para conocer sus posibilidades de ingresar al Reducido. 

16:16 hs

Adrián Franklin, el árbitro del partido

El juez designado para Quilmes-San Martín es Adrián Franklin. Estará acompañado por Andrés Barbieri y Mariano Ruas como asistentes, mientras que Martín Despósito será el cuarto árbitro. 

16:10 hs

Así luce el "Centenario Ciudad de Quilmes"

16:08 hs

Llegó el plantel "santo"

Lo que tenés que saber

San Martín afronta una oportunidad clave para meterse en la pelea por el Reducido. Desde las 17, el “Santo” (10°, con 46 puntos) visitará a Quilmes (14°, con 39), por la penúltima fecha de la Primera Nacional. El equipo tucumano está a solo dos unidades de Deportivo Maipú, que ocupa el último puesto de clasificación. Transmite LPF Play.

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