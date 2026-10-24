EN VIVO: San Martín visita a Quilmes en busca de un lugar en zona de Reducido

El último antecedente terminó igualado
San Martín y Quilmes se enfrentaron el 7 de junio de este año, en La Ciudadela. Aquel partido correspondiente a la primera rueda de la Primera Nacional terminó 0-0.
El “Cervecero” llega con tres partidos sin convertir
Quilmes acumula tres encuentros sin marcar: empató 0-0 con Tristán Suárez y perdió 1-0 contra Agropecuario y Atlético de Rafaela. Su último triunfo fue el 26 de septiembre ante Güemes.
Deportivo Maipú, otro protagonista de la fecha
El equipo mendocino recibirá mañana a Güemes de Santiago del Estero. San Martín necesita ganar en Quilmes y también estará pendiente de ese resultado para conocer sus posibilidades de ingresar al Reducido.
Adrián Franklin, el árbitro del partido
El juez designado para Quilmes-San Martín es Adrián Franklin. Estará acompañado por Andrés Barbieri y Mariano Ruas como asistentes, mientras que Martín Despósito será el cuarto árbitro.
Así luce el "Centenario Ciudad de Quilmes"
#AhoraQuilmes https://t.co/EdtoV1ifE3— Quilmes A.C. (@qacoficial) October 24, 2026
Llegó el plantel "santo"
#PrimeraNacional ¡Llegó el Santo! El conjunto dirigido por Alejandro Orfila ya se encuentra en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes. #VamosCiudadela https://t.co/vfEXX5Q2lo— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 24, 2026
Lo que tenés que saber
San Martín afronta una oportunidad clave para meterse en la pelea por el Reducido. Desde las 17, el “Santo” (10°, con 46 puntos) visitará a Quilmes (14°, con 39), por la penúltima fecha de la Primera Nacional. El equipo tucumano está a solo dos unidades de Deportivo Maipú, que ocupa el último puesto de clasificación. Transmite LPF Play.