Fórmula 1: horario y dónde ver la clasificación de Franco Colapinto en Austin

Las sensaciones de Colapinto tras los ensayos libres

A pesar de las dificultades que le propone Austin, con un autódromo exigente, Colapinto se mostró optimista tras las prácticas libres del viernes, en las que marcó la 17.ª y luego la 15.ª posición. "Intentaremos enfocarnos en el balance para la carrera. Ojalá que ayude. Creo que estamos un poco obligados con la dureza del auto, un vehículo muy rígido y cuesta mucho en una pista muy bacheada, así que va a ser difícil, pero intentaremos dar un salto para mañana", expresó este viernes.