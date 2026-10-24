Fórmula 1: horario y dónde ver la clasificación de Franco Colapinto en Austin
Franco Colapinto afronta un sábado agridulce en el Circuito de las Américas con el objetivo de optimizar el rendimiento del monoplaza de Alpine. A pesar de arrancar con una sanción de diez posiciones en la grilla para la carrera del domingo, el argentino busca dar el salto en la prueba clasificatoria.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputa este sábado la clasificación del GP de EE.UU. en Austin para definir su salida, condicionado por una penalización de diez puestos en la grilla.
- El argentino finalizó 17° y 15° en los ensayos del viernes, afectado por la rigidez de su monoplaza Alpine en una pista con baches y tras una compleja gira asiática.
- La sanción por cambio de componentes obligará al piloto a una carrera de remontada el domingo durante las 56 vueltas pactadas en el Circuito de las Américas.
Bajo una dura penalización y con el enfoque de revertir la trilogía asiática que hipotecó las posibilidades de Alpine de consagrarse entre los mejores, Franco Colapinto se presentó en el trazado de Austin. Aunque las prácticas libres del viernes no dejaron una imagen demasiado alentadora, el piloto se mostró dispuesto a una mejoría para la clasificación de hoy en el Gran Premio de Estados Unidos, la cual definirá su lugar para la gran carrera del domingo.
Franco Colapinto disputará hoy la clasificación por su puesto en el GP de Estados Unidos, aunque los resultados no podrán verse reflejados en la parrilla de salida. El argentino recibió una sanción de diez lugares en la grilla de largada del domingo debido al reemplazo de componentes de su monoplaza. Esta penalización condicionará su ubicación de partida, independientemente del resultado que consiga en la tanda clasificatoria.
Las sensaciones de Colapinto tras los ensayos libres
A pesar de las dificultades que le propone Austin, con un autódromo exigente, Colapinto se mostró optimista tras las prácticas libres del viernes, en las que marcó la 17.ª y luego la 15.ª posición. "Intentaremos enfocarnos en el balance para la carrera. Ojalá que ayude. Creo que estamos un poco obligados con la dureza del auto, un vehículo muy rígido y cuesta mucho en una pista muy bacheada, así que va a ser difícil, pero intentaremos dar un salto para mañana", expresó este viernes.
El argentino registró un tiempo de 1:38.121 en la primera sesión y de 1:37.201 en la segunda. Pese a las complicaciones, Colapinto considera que todavía existe margen para mejorar el rendimiento del A526. Por ese motivo, el trabajo del equipo estará enfocado en analizar los datos recogidos durante los ensayos y realizar los ajustes necesarios para afrontar el resto del fin de semana.
Cronograma y horarios para la jornada de sábado y domingo
"Creo que hay mucho por mejorar y por entender, o por lo menos bastante performance para encontrar en el coche por la cantidad de baches que hay. Creo que es una pista un poco atípica, pero por otro lado tendremos que entender cómo mejorar para mañana", sostuvo.
La actividad de este sábado comenzará primero con la tercera práctica libre, programada para las 14:30 de Argentina (12:30 de Austin). Posteriormente, a las 18:00 horas de Argentina (14:00 horas en suelo estadounidense), se llevará a cabo la clasificación. Finalmente, Colapinto disputará el domingo la gran carrera en el Circuito de las Américas (COTA) a las 17:00 horas (15:00 en Austin), en un desafío estipulado a 56 vueltas.
- Argentina: 18:00 hs
- Brasil: 18:00 hs
- Uruguay: 18:00 hs
- Chile: 18:00 hs
- Paraguay: 18:00 hs
- Bolivia: 17:00 hs
- Venezuela: 17:00 hs
- Perú: 16:00 hs
- Ecuador: 16:00 hs
- Colombia: 16:00 hs
- México: 15:00 hs
Cómo es el trazado del GP de Estados Unidos
La Fórmula 1 corrió por primera vez en el Circuito de las Américas (COTA) en 2012, en el Gran Premio de Estados Unidos, y como era de esperar, más de 100.000 espectadores llenaron el recinto y presenciaron el último triunfo de Lewis Hamilton con McLaren antes de su fichaje por Mercedes en 2013.
Las curvas del COTA tienen similitudes con las de otras pistas: las 3 y 6 se parecen a la recta de alta velocidad de Silverstone o las curvas S de Suzuka, mientras que las 12 a 15 imitan la sección del estadio de Hockenheim. Por otro lado, la subida que desemboca en la ancha curva 1 siempre ofrece emocionantes adelantamientos.
- Longitud del circuito: 5,513 km.
- Primer Gran Premio: 2012
- Número de vueltas: 56
- Distancia de carrera: 308,405 km.
- Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169