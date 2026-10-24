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Luana Fernández habló de su intimidad con Tomy Riguera y lanzó una picante confesión

La influencer y el joven que pasó por el reality de Telefe comenzaron a acercarse después del programa. Aunque todavía no oficializaron el noviazgo, comparten salidas, noches juntos y declaraciones que sorprendieron en las redes sociales.

Luana Fernández habló de su intimidad con Tomy Riguera y lanzó una picante confesión
Luana Fernández habló de su intimidad con Tomy Riguera y lanzó una picante confesión
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Luana Fernández reveló en DGO detalles íntimos de su vínculo amoroso con Tomy Riguera tras finalizar Gran Hermano, aclarando que pasan tiempo juntos sin ser aún novios.
  • El acercamiento comenzó al culminar el reality, cuando se besaron por primera vez; actualmente comparten salidas y rutinas cotidianas aunque no han oficializado la relación.
  • Pese a no conocer a la familia política ni formalizar el romance, la pareja genera fuerte repercusión en redes y mantiene el interés del público seguidor del programa.
Resumen generado con IA

La historia entre Luana Fernández y Tomy Riguera sumó un nuevo capítulo después del final de Gran Hermano 2026. Los exparticipantes del reality de Telefe encontraron una conexión fuera de la casa y, aunque todavía no se consideran novios, reconocieron que pasan mucho tiempo juntos y que la relación avanza.

Fernández, que durante el programa había protagonizado distintas situaciones sentimentales, terminó acercándose a Riguera, quien había sido eliminado en las primeras semanas de competencia y regresó al ciclo durante la etapa final para apoyar a Sol Abraham.

Sin embargo, el primer beso entre ambos se habría producido una vez terminado el reality. Desde entonces, comenzaron a compartir salidas y encuentros que alimentaron las versiones sobre un romance.

La frase de Luana Fernández sobre su intimidad con Tomy Riguera

En medio de las preguntas sobre su vínculo, Luana habló de la química que mantiene con el exparticipante y lanzó una frase picante durante una participación en un ciclo de DGO.

Al contar cómo son sus encuentros, la influencer comentó que suelen salir a comer y destacó la actitud caballerosa de Riguera. “Vamos a comer y paga él, es muy caballero. Yo soy el postre”, expresó.

La frase provocó una reacción inmediata de Kennys Palacios, quien la chicaneó por la intensidad de la relación. Lejos de esquivar el comentario, Fernández respondió con humor: “¡Él me está dejando sin piernas!”.

Sus declaraciones generaron repercusiones entre los seguidores del programa, que siguen de cerca los pasos de los participantes después de la final.

Luana Fernández habló de su intimidad con Tomy Riguera y lanzó una picante confesión

¿Luana Fernández y Tomy Riguera están de novios?

Aunque la relación parece avanzar, la propia Luana aclaró que todavía no formalizaron el noviazgo. Sin embargo, contó que comparten buena parte de sus días y que ya incorporaron algunas rutinas propias de una pareja.

“Ya fui a verlo jugar al fútbol. No estamos de novios, pero la realidad es que estamos un montón juntos. Anoche dormí en su casa y siempre salimos a comer”, reveló.

La influencer también comentó que todavía no conoció a la madre de Riguera, una señal de que el vínculo continúa en una etapa inicial, pese a la cercanía que muestran públicamente.

Por ahora, ambos disfrutan de esta nueva relación sin ponerle una etiqueta formal. Sus declaraciones y las imágenes que comparten en redes sociales mantienen el romance entre los temas más comentados por los seguidores de Gran Hermano.

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