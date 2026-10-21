Hockey: quiénes son las tucumanas que integran la lista de Las Leonas para el inicio de la Pro League

Tras la recuperación, volvió a ganarse un lugar: este año se colgó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos con el seleccionado y, en agosto, fue citada a una concentración de Las Leonas en el CeNARD. En aquella oportunidad también había sido convocada la arquera tucumana Delfina Lazcano, que no figura en esta nueva lista.