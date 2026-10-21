Hockey: quiénes son las tucumanas que integran la lista de Las Leonas para el inicio de la Pro League

Resumen para apurados
- Fernando Ferrara convocó a las tucumanas Victoria Sauze y Paula Santamarina a Las Leonas para disputar la FIH Pro League en diciembre en Córdoba ante China y Gran Bretaña.
- Sauze es referente del plantel olímpico, mientras que Santamarina regresa tras superar una grave lesión ligamentaria sufrida en 2024. Ambas surgieron de Tucumán Rugby.
- Ambas jugadoras buscarán ganarse un lugar en la lista definitiva del seleccionado argentino para la ventana inicial del certamen internacional que se jugará como locales.
El hockey tucumano tiene doble representación en Las Leonas. Victoria Sauze y Paula Santamarina forman parte de la lista de 35 jugadoras que convocó Fernando Ferrara para la vuelta a los entrenamientos del seleccionado argentino, de cara al inicio de la FIH Pro League 2026/27.
Las Leonas abrirán la nueva temporada del torneo como locales, del 8 al 13 de diciembre en Córdoba, con partidos ante China y Gran Bretaña. Como parte del plantel juega en Europa, este miércoles se entrenaron las convocadas que están en la Argentina.
Sauze, volante formada en Tucumán Rugby y hoy en San Lorenzo, es una de las referentes del grupo. Integró los planteles que ganaron las medallas olímpicas de plata en Tokio y de bronce en París, y fue parte del equipo que se consagró campeón del mundo en 2026.
El regreso de Santamarina
Santamarina, en tanto, vive una revancha. La delantera, también surgida de Tucumán Rugby y hoy en River, debutó en Las Leonas en la Pro League de diciembre de 2024, en Santiago del Estero, pero en esa ventana sufrió una rotura de ligamentos ante Países Bajos que la dejó afuera de las siguientes convocatorias.
Tras la recuperación, volvió a ganarse un lugar: este año se colgó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos con el seleccionado y, en agosto, fue citada a una concentración de Las Leonas en el CeNARD. En aquella oportunidad también había sido convocada la arquera tucumana Delfina Lazcano, que no figura en esta nueva lista.
Ambas llegan de jugar el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores en Córdoba con las “Naranjas”, en el que Sauze fue la capitana del equipo y Santamarina convirtió ante Chaco. Ahora, el desafío será ganarse un lugar en la lista definitiva para la Pro League.