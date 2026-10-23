Juan Alberto Mateyko explicó por qué apuntó contra Julieta Prandi: "Estaba muy quebrado"

Resumen para apurados
- Juan Alberto Mateyko justificó en televisión sus críticas a Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega, alegando que atravesaba un momento personal difícil y estaba quebrado.
- El conductor cuestionó el comunicado de ruptura de la modelo, quien calificó sus dichos de machistas y lamentó el respaldo público que Emanuel Ortega le dio a la publicación.
- Mateyko dio por cerrado el conflicto deseándole el bien a Prandi, aunque la polémica expuso tensiones en el entorno íntimo tras el repentino fin del matrimonio de 27 días.
Juan Alberto Mateyko explicó los motivos que lo llevaron a publicar un duro mensaje contra Julieta Prandi, luego de que la modelo anunciara su separación de Emanuel Ortega a 27 días de haberse casado. El conductor, amigo de la familia del cantante, aseguró que atravesaba un momento personal difícil cuando realizó el descargo y sostuvo que no tiene intención de responder a las declaraciones de la modelo.
En diálogo con Daniel Ambrosino para Intrusos, el programa de América, el locutor se refirió a las críticas que recibió por su publicación en redes sociales. “Vi la nota y no le pienso responder. Deseo solamente que sea inmensamente feliz”, afirmó.
Mateyko explicó que el mensaje estuvo atravesado por su estado de ánimo. “El posteo lo hice un día que estaba muy quebrado, y me pareció absurdo un comunicado vinculado a una separación. Estuve todo el día así”, señaló.
Por último, reiteró sus buenos deseos para Prandi: “Deseo que a ella le vaya muy, pero muy bien. Nada más”.
Qué dijo Julieta Prandi sobre el mensaje de Mateyko
La modelo había cuestionado públicamente el descargo del conductor y consideró que el tono de sus palabras fue “machista”. Si bien reconoció el cariño que Mateyko siente por la familia Ortega, puso en duda la necesidad de que interviniera públicamente.
“No sé si merece una opinión. Entiendo que le tiene cariño a la familia, pero el apoyo se puede brindar telefónicamente”, expresó.
Además, rechazó que el conductor recurriera a una comparación con la dictadura y con la tragedia que atravesó la familia Yankelevich. “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista mezclando la dictadura y a la familia Yankelevich por el drama que vivieron”, manifestó.
Prandi también identificó otro aspecto que le causó malestar: la aprobación que Emanuel Ortega le dio a la publicación. “Me pareció de más y dolió también la aprobación de Emanuel”, reconoció.
El posteo que desató la polémica
El mensaje de Mateyko fue publicado el Día de la Madre, una fecha que coincidía con el cumpleaños de Emanuel Ortega. El conductor compartió una fotografía junto al cantante y otros integrantes de su familia, y aprovechó la publicación para cuestionar que Prandi hubiera comunicado la ruptura a través de las redes sociales.
En ese descargo, llegó a comparar esa decisión con una práctica de “la triste época de la dictadura”. También recordó el respaldo que Ortega le había expresado a la modelo durante el juicio contra Claudio Contardi.
La publicación generó la reacción de Prandi, quien cuestionó tanto el contenido del mensaje como el apoyo que recibió de su expareja.