Juan Alberto Mateyko explicó por qué apuntó contra Julieta Prandi: "Estaba muy quebrado"

Juan Alberto Mateyko explicó los motivos que lo llevaron a publicar un duro mensaje contra Julieta Prandi, luego de que la modelo anunciara su separación de Emanuel Ortega a 27 días de haberse casado. El conductor, amigo de la familia del cantante, aseguró que atravesaba un momento personal difícil cuando realizó el descargo y sostuvo que no tiene intención de responder a las declaraciones de la modelo.