EspectáculosFamosos

Juan Alberto Mateyko explicó por qué apuntó contra Julieta Prandi: "Estaba muy quebrado"

El conductor se refirió al duro mensaje que publicó tras el anuncio de la separación de la modelo y Emanuel Ortega.

POLÉMICA. Juan Alberto Mateyko explicó los motivos que lo llevaron a publicar un duro mensaje contra Julieta Prandi, luego de que la modelo anunciara su separación de Emanuel Ortega a 27 días de haberse casado.
POLÉMICA. Juan Alberto Mateyko explicó los motivos que lo llevaron a publicar un duro mensaje contra Julieta Prandi, luego de que la modelo anunciara su separación de Emanuel Ortega a 27 días de haberse casado.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Alberto Mateyko justificó en televisión sus críticas a Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega, alegando que atravesaba un momento personal difícil y estaba quebrado.
  • El conductor cuestionó el comunicado de ruptura de la modelo, quien calificó sus dichos de machistas y lamentó el respaldo público que Emanuel Ortega le dio a la publicación.
  • Mateyko dio por cerrado el conflicto deseándole el bien a Prandi, aunque la polémica expuso tensiones en el entorno íntimo tras el repentino fin del matrimonio de 27 días.
Resumen generado con IA

Juan Alberto Mateyko explicó los motivos que lo llevaron a publicar un duro mensaje contra Julieta Prandi, luego de que la modelo anunciara su separación de Emanuel Ortega a 27 días de haberse casado. El conductor, amigo de la familia del cantante, aseguró que atravesaba un momento personal difícil cuando realizó el descargo y sostuvo que no tiene intención de responder a las declaraciones de la modelo.

En diálogo con Daniel Ambrosino para Intrusos, el programa de América, el locutor se refirió a las críticas que recibió por su publicación en redes sociales. “Vi la nota y no le pienso responder. Deseo solamente que sea inmensamente feliz”, afirmó.

Mateyko explicó que el mensaje estuvo atravesado por su estado de ánimo. “El posteo lo hice un día que estaba muy quebrado, y me pareció absurdo un comunicado vinculado a una separación. Estuve todo el día así”, señaló.

Por último, reiteró sus buenos deseos para Prandi: “Deseo que a ella le vaya muy, pero muy bien. Nada más”.

Juan Alberto Mateyko explicó por qué apuntó contra Julieta Prandi: Estaba muy quebrado

Qué dijo Julieta Prandi sobre el mensaje de Mateyko

La modelo había cuestionado públicamente el descargo del conductor y consideró que el tono de sus palabras fue “machista”. Si bien reconoció el cariño que Mateyko siente por la familia Ortega, puso en duda la necesidad de que interviniera públicamente.

“No sé si merece una opinión. Entiendo que le tiene cariño a la familia, pero el apoyo se puede brindar telefónicamente”, expresó.

Además, rechazó que el conductor recurriera a una comparación con la dictadura y con la tragedia que atravesó la familia Yankelevich. “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista mezclando la dictadura y a la familia Yankelevich por el drama que vivieron”, manifestó.

Prandi también identificó otro aspecto que le causó malestar: la aprobación que Emanuel Ortega le dio a la publicación. “Me pareció de más y dolió también la aprobación de Emanuel”, reconoció.

El posteo que desató la polémica

El mensaje de Mateyko fue publicado el Día de la Madre, una fecha que coincidía con el cumpleaños de Emanuel Ortega. El conductor compartió una fotografía junto al cantante y otros integrantes de su familia, y aprovechó la publicación para cuestionar que Prandi hubiera comunicado la ruptura a través de las redes sociales.

En ese descargo, llegó a comparar esa decisión con una práctica de “la triste época de la dictadura”. También recordó el respaldo que Ortega le había expresado a la modelo durante el juicio contra Claudio Contardi.

La publicación generó la reacción de Prandi, quien cuestionó tanto el contenido del mensaje como el apoyo que recibió de su expareja.

Temas Julieta Prandi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La inesperada revelación sobre la relación Julieta Prandi con los Ortega: “Siempre trató de tener vínculo”

La inesperada revelación sobre la relación Julieta Prandi con los Ortega: “Siempre trató de tener vínculo”

Qué dijo Evangelina Salazar sobre la repentina separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Qué dijo Evangelina Salazar sobre la repentina separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Cómo está Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega

Cómo está Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega

“Veo rituales”: la explosiva teoría de una vidente sobre la separación Julieta Prandi y Emanuel Ortega

“Veo rituales”: la explosiva teoría de una vidente sobre la separación Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Una publicación de Josefina Lynch reavivó la polémica por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Una publicación de Josefina Lynch reavivó la polémica por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”
2

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1
3

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
4

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense
5

Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense

Ranking notas premium
Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
1

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
2

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
3

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya
4

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
5

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Más Noticias
Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense

Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense

Se fue el sol y Tucumán vuelve a mirar al cielo: qué pasará con el clima este fin de semana

Se fue el sol y Tucumán vuelve a mirar al cielo: qué pasará con el clima este fin de semana

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Soledad Pastorutti habló por primera vez de la enfermedad de su papá: Ya no sabe quién soy

Soledad Pastorutti habló por primera vez de la enfermedad de su papá: "Ya no sabe quién soy"

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Comentarios