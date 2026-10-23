En vivo: Franco Colapinto terminó 17° en la FP1 en el GP de Estados Unidos

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Cierre con ritmo de carrera y la mira en la Copa de Constructores

A menos de seis minutos para la bandera a cuadros, la actividad se enfoca en tandas largas con el tanque lleno, por lo que los registros no bajan y la tabla se mantiene estable con Charles Leclerc al frente, escoltado por Max Verstappen y Lando Norris. Entre las novedades destacadas, Gabriel Bortoleto marcha octavo con el Audi, mientras que los Racing Bulls de Arvid Lindblad (9°) y Liam Lawson (10°) ratifican un rendimiento sólido que preocupa a Alpine: la escudería francesa está a 32 puntos de distancia en el certamen de equipos y necesita recortar terreno para aspirar a ese quinto puesto.