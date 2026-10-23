Asignación por hijo de los trabajadores registrados: un informe de la UCA reveló cuánto perdió su poder de compra en 10 años

La pobreza entre los hogares que reciben asignaciones familiares

Otro de los puntos centrales del relevamiento es la situación económica de los hogares de menores ingresos que cobran asignaciones. A partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el ODSA-UCA estimó que, durante el primer trimestre de 2026, el 61% de los hogares del tramo 1 del SUAF estaba en situación de pobreza y el 15% en la indigencia, incluso después de contabilizar la prestación.