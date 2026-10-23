Una obra tucumana fue elegida para un festival en la Patagonia y hará una función para pagar la gira

Pero antes del viaje tendrá una última parada en casa: el jueves 29 de octubre, a las 21.30, se presentará en el Teatro Alberdi de la UNT, en Crisóstomo Álvarez y Jujuy. Será una única función y todo lo recaudado se utilizará para ayudar a cubrir los gastos de la gira. Las entradas anticipadas cuestan $18.000 y las generales, $20.000.