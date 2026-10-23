CulturaTeatro

Una obra tucumana fue elegida para un festival en la Patagonia y hará una función para pagar la gira

“Toda la noche galoparé así” se presentará el jueves 29 de octubre en el Teatro Alberdi. Lo recaudado será destinado a costear su participación en Cordillera en Escena.

OBRA. “Toda la noche galoparé así” fue creada por Ana Teitelbaum y Guillermo Katz.
OBRA. “Toda la noche galoparé así” fue creada por Ana Teitelbaum y Guillermo Katz. / GENTILEZA DE PRENSA
Por Redacción Cultura Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La obra tucumana "Toda la noche galoparé así" se presentará el 29 de octubre en el Teatro Alberdi para costear su gira al festival Cordillera en Escena en la Patagonia.
  • Creada por Ana Teitelbaum y Guillermo Katz en 2023, la pieza de danza contemporánea explora el cuerpo en escena y ya formó parte de festivales nacionales como Nevadas Escénicas.
  • Esta función permitirá al elenco autogestionar su viaje para representar al teatro independiente tucumano en un relevante circuito artístico que reúne a creadores de todo el país.
Resumen generado con IA

Una obra creada en Tucumán prepara las valijas para seguir recorriendo escenarios del país. “Toda la noche galoparé así”, una propuesta de danza contemporánea co-creada por Ana Teitelbaum y Guillermo Katz, fue seleccionada para participar de la quinta edición del Festival de Artes Escénicas Cordillera en Escena, en la Patagonia argentina.

Pero antes del viaje tendrá una última parada en casa: el jueves 29 de octubre, a las 21.30, se presentará en el Teatro Alberdi de la UNT, en Crisóstomo Álvarez y Jujuy. Será una única función y todo lo recaudado se utilizará para ayudar a cubrir los gastos de la gira. Las entradas anticipadas cuestan $18.000 y las generales, $20.000.

Una obra construida desde el cuerpo

La propuesta comenzó a desarrollarse en 2023 y atravesó un proceso creativo de aproximadamente dos años. Teitelbaum está a cargo de la dirección y Katz es quien ocupa el escenario como bailarín.

No se trata de una obra con una historia tradicional o una narración lineal, sino que el punto de partida está en el propio cuerpo y en aquello que aparece mientras se baila: el movimiento, el cansancio, el sonido, el contacto y hasta el sudor funcionan como materiales de la puesta.

ESCENA. Guillermo Katz protagoniza una propuesta construida desde el movimiento y la experimentación corporal. ESCENA. Guillermo Katz protagoniza una propuesta construida desde el movimiento y la experimentación corporal. / GENTILEZA DE PRENSA

La obra trabaja sobre preguntas vinculadas con qué sucede con el cuerpo cuando baila, qué queda afuera de una coreografía y de qué manera pueden aparecer movimientos y sentidos sin seguir necesariamente un plan previo.

La propuesta ya tuvo funciones en el Teatro Alberdi durante 2025 y también formó parte del Festival Internacional de Teatro Nevadas Escénicas, en Bariloche.

Cómo conseguir entradas

La función será el jueves 29 de octubre a las 21.30 en el Teatro Alberdi. Las anticipadas tienen un valor de $18.000 hasta 24 horas antes, mientras que la entrada general cuesta $20.000.

ALBERDI. La función del 29 de octubre ayudará a financiar el viaje del equipo. ALBERDI. La función del 29 de octubre ayudará a financiar el viaje del equipo. / GENTILEZA DE PRENSA

La capacidad es limitada, así que las reservas pueden realizarse por mensaje directo a la cuenta de Instagram @galopare.asi y también hay entradas disponibles en la boletería del teatro.

Una nueva parada fuera de Tucumán

Ahora, el próximo destino será Cordillera en Escena, un festival que reúne artistas provenientes de distintas provincias y países y funciona como espacio de circulación para producciones escénicas.

Para el equipo, la participación representa una nueva instancia de circulación para un proyecto que nació dentro de la escena tucumana y que comenzó a proyectarse hacia otros puntos del país.

Además de Teitelbaum y Katz, el equipo está integrado por Analiek como artista sonora; Lupe Valenzuela en colaboración artística; Aida Navajas en iluminación; Sabrina Alastuey y Sandra Mora en confección de dispositivos; Pablo Correa Senestrari en diseño gráfico; Alex Tomsic, autor de la música original “Galope”; y Belinda en producción general y fotografía. La obra es una coproducción con el Teatro Alberdi de la Universidad Nacional de Tucumán.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánTeatro AlberdiJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Propuestas en el teatro Alberdi y en la Sociedad Francesa

Propuestas en el teatro Alberdi y en la Sociedad Francesa

Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”
2

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1
3

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre
4

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Denuncian que robaron marihuana con fin medicinal de un cultivo protegido por la Justicia
5

Denuncian que robaron marihuana con fin medicinal de un cultivo protegido por la Justicia

Ranking notas premium
Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
1

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
2

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
3

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya
4

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
5

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Más Noticias
Denuncian que robaron marihuana con fin medicinal de un cultivo protegido por la Justicia

Denuncian que robaron marihuana con fin medicinal de un cultivo protegido por la Justicia

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Soledad Pastorutti habló por primera vez de la enfermedad de su papá: Ya no sabe quién soy

Soledad Pastorutti habló por primera vez de la enfermedad de su papá: "Ya no sabe quién soy"

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Comentarios