Una obra tucumana fue elegida para un festival en la Patagonia y hará una función para pagar la gira

Resumen para apurados
- La obra tucumana "Toda la noche galoparé así" se presentará el 29 de octubre en el Teatro Alberdi para costear su gira al festival Cordillera en Escena en la Patagonia.
- Creada por Ana Teitelbaum y Guillermo Katz en 2023, la pieza de danza contemporánea explora el cuerpo en escena y ya formó parte de festivales nacionales como Nevadas Escénicas.
- Esta función permitirá al elenco autogestionar su viaje para representar al teatro independiente tucumano en un relevante circuito artístico que reúne a creadores de todo el país.
Una obra creada en Tucumán prepara las valijas para seguir recorriendo escenarios del país. “Toda la noche galoparé así”, una propuesta de danza contemporánea co-creada por Ana Teitelbaum y Guillermo Katz, fue seleccionada para participar de la quinta edición del Festival de Artes Escénicas Cordillera en Escena, en la Patagonia argentina.
Pero antes del viaje tendrá una última parada en casa: el jueves 29 de octubre, a las 21.30, se presentará en el Teatro Alberdi de la UNT, en Crisóstomo Álvarez y Jujuy. Será una única función y todo lo recaudado se utilizará para ayudar a cubrir los gastos de la gira. Las entradas anticipadas cuestan $18.000 y las generales, $20.000.
Una obra construida desde el cuerpo
La propuesta comenzó a desarrollarse en 2023 y atravesó un proceso creativo de aproximadamente dos años. Teitelbaum está a cargo de la dirección y Katz es quien ocupa el escenario como bailarín.
No se trata de una obra con una historia tradicional o una narración lineal, sino que el punto de partida está en el propio cuerpo y en aquello que aparece mientras se baila: el movimiento, el cansancio, el sonido, el contacto y hasta el sudor funcionan como materiales de la puesta.
La obra trabaja sobre preguntas vinculadas con qué sucede con el cuerpo cuando baila, qué queda afuera de una coreografía y de qué manera pueden aparecer movimientos y sentidos sin seguir necesariamente un plan previo.
La propuesta ya tuvo funciones en el Teatro Alberdi durante 2025 y también formó parte del Festival Internacional de Teatro Nevadas Escénicas, en Bariloche.
Cómo conseguir entradas
La función será el jueves 29 de octubre a las 21.30 en el Teatro Alberdi. Las anticipadas tienen un valor de $18.000 hasta 24 horas antes, mientras que la entrada general cuesta $20.000.
La capacidad es limitada, así que las reservas pueden realizarse por mensaje directo a la cuenta de Instagram @galopare.asi y también hay entradas disponibles en la boletería del teatro.
Una nueva parada fuera de Tucumán
Ahora, el próximo destino será Cordillera en Escena, un festival que reúne artistas provenientes de distintas provincias y países y funciona como espacio de circulación para producciones escénicas.
Para el equipo, la participación representa una nueva instancia de circulación para un proyecto que nació dentro de la escena tucumana y que comenzó a proyectarse hacia otros puntos del país.
Además de Teitelbaum y Katz, el equipo está integrado por Analiek como artista sonora; Lupe Valenzuela en colaboración artística; Aida Navajas en iluminación; Sabrina Alastuey y Sandra Mora en confección de dispositivos; Pablo Correa Senestrari en diseño gráfico; Alex Tomsic, autor de la música original “Galope”; y Belinda en producción general y fotografía. La obra es una coproducción con el Teatro Alberdi de la Universidad Nacional de Tucumán.