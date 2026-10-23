Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de la financiera allegada a la AFA, acusado de lavado de dinero

Resumen para apurados
- La justicia de Lomas de Zamora detuvo a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por lavado de dinero tras incumplir las pautas de conducta fijadas en su excarcelación.
- El juez revocó su libertad al comprobar que mintió sobre su domicilio y no se presentó a firmar. Es investigado por maniobras de evasión superiores a $12.700 millones.
- La causa se expande con el llamado a indagatoria de 21 personas y 17 empresas, lo que anticipa un mayor escrutinio judicial sobre los vínculos comerciales de la firma.
Ariel Vallejo, el dueño de la financiera Sur Finanzas allegada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue detenido bajo la acusación de lavado de dinero. La medida fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, quien consideró que el empresario faltó a la verdad sobre su domicilio y no cumplió con la obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado.
La causa se amplió y fueron citadas a declarar en indagatoria 21 personas y 17 empresas, entre ellas la madre del propio Vallejo, según publicó el diario La Nación.
El magistrado resolvió la captura al detectar "riesgos procesales concretos" y revocó la excarcelación del empresario, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión. De acuerdo a los investigadores, el perjuicio fiscal de las maniobras supera los $ 12.700 millones.
Las reglas incumplidas
Cuando el juez le había otorgado la libertad, le impuso tres condiciones estrictas: presentarse en los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, notificar cualquier cambio de domicilio y poner a disposición del juzgado los vehículos que le habían entregado como depositario judicial. De acuerdo con la resolución, Vallejo no cumplió ninguna de las tres.
El empresario no se presentó mensualmente, no entregó todos los rodados secuestrados y devolvió otros fuera de plazo. Cuando el personal judicial acudió al barrio cerrado que había declarado como su hogar para notificarlo, la seguridad del lugar informó que hacía alrededor de un año que no vivía allí. Vallejo se presentó luego ante la policía y afirmó que residía en una casa de Banfield, algo que su madre confirmó, pero en diligencias posteriores no fue hallado en esa dirección.
"Esas omisiones no son meros descuidos formales", escribió el magistrado en su resolución. A partir de esas inconsistencias, el juez concluyó que el juzgado no tiene certeza del lugar en el que reside el imputado, lo que motivó su detención y la ampliación de las imputaciones contra su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y el resto de los acusados.