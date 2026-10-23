Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de la financiera allegada a la AFA, acusado de lavado de dinero

El empresario no se presentó mensualmente, no entregó todos los rodados secuestrados y devolvió otros fuera de plazo. Cuando el personal judicial acudió al barrio cerrado que había declarado como su hogar para notificarlo, la seguridad del lugar informó que hacía alrededor de un año que no vivía allí. Vallejo se presentó luego ante la policía y afirmó que residía en una casa de Banfield, algo que su madre confirmó, pero en diligencias posteriores no fue hallado en esa dirección.