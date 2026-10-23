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El mensaje de Baltasar Rodríguez tras la clasificación de Estudiantes que desató la furia en Racing

El volante celebró el pase a la final de la Copa Libertadores con una frase que resonó de inmediato en Avellaneda: "Por eso elegí historia y equipo ganador". De todos modos será baja en la definición ante Palmeiras por haber sido expulsado.

El mensaje de Baltasar Rodríguez tras la clasificación de Estudiantes que desató la furia en Racing
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Baltasar Rodríguez generó el enojo de los hinchas de Racing tras celebrar en redes el pase de Estudiantes a la final de la Libertadores en Río con una frase provocadora.
  • El volante fue expulsado en el Maracaná, pero el equipo resistió y ganó por penales. El jugador, ex-Racing, se había sumado este año a Estudiantes tras un paso por Inter Miami.
  • Por la tarjeta roja, Rodríguez será baja para la final continental ante Palmeiras el 28 de noviembre en Montevideo, obligando al DT Medina a reconfigurar el mediocampo.
Resumen generado con IA

La euforia por la clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa LibertadoresCopa Libertadores sumó un inesperado foco de conflicto. Baltasar Rodríguez, quien debió marcharse a los vestuarios a los cinco minutos del segundo tiempo en el Maracaná por una segunda amonestación, utilizó sus redes sociales para desahogarse tras el penal decisivo convertido por el conjunto de Alexander Medina. Sin embargo, su descargo incluyó una frase que enfureció a los hinchas de Racing Club: "Por eso elegí historia y equipo ganador".

En su publicación en Instagram, el futbolista de 23 años comenzó con una autocrítica por la infracción que comprometió el plan de juego albirrojo: "Duele mucho en lo personal. Un error que pudo costar este sueño. Pero el grupo tiene mucho huevo", valoró, destacando la entereza con la que sus compañeros resistieron el 0-0 con un hombre menos antes de consumar la victoria 3-2 en la tanda de penales. Luego, el mediocampista cerró su dedicatoria con un agradecimiento a los fanáticos platenses y la frase que fue interpretada en el mundo académico como una provocación directa a la institución de la cual se desvinculó a mediados de este año tras su paso por el Inter Miami.

El volante acumula 15 partidos oficiales y un tanto desde su arribo al "León", donde se ganó un lugar preponderante en la consideración del "Cacique" Medina. No obstante, la tarjeta roja mostrada por el juez principal en Río de Janeiro lo convirtió automáticamente en la primera baja confirmada de Estudiantes para la gran final continental frente a Palmeiras.

El duelo definitorio entre el Pincha y el Verdao tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, reeditando la recordada final de 1968 en la que el cuadro conducido por Osvaldo Zubeldía bordó su primera estrella internacional ante el elenco paulista. Sin Rodríguez en el mediocampo, el cuerpo técnico albirrojo deberá empezar a diagramar las variantes tácticas para un choque donde Estudiantes buscará consagrarse pentacampeón de América.

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