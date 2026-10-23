El mensaje de Baltasar Rodríguez tras la clasificación de Estudiantes que desató la furia en Racing

En su publicación en Instagram, el futbolista de 23 años comenzó con una autocrítica por la infracción que comprometió el plan de juego albirrojo: "Duele mucho en lo personal. Un error que pudo costar este sueño. Pero el grupo tiene mucho huevo", valoró, destacando la entereza con la que sus compañeros resistieron el 0-0 con un hombre menos antes de consumar la victoria 3-2 en la tanda de penales. Luego, el mediocampista cerró su dedicatoria con un agradecimiento a los fanáticos platenses y la frase que fue interpretada en el mundo académico como una provocación directa a la institución de la cual se desvinculó a mediados de este año tras su paso por el Inter Miami.