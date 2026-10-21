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Final de la Copa Sudamericana: cuándo, dónde y cómo se jugará Boca-Atlético Mineiro

Será el sábado 21 de noviembre en el Metropolitano de Barranquilla, a partido único. La Conmebol aún no confirmó el horario ni la venta de entradas.

CUENTA REGRESIVA. La Conmebol ya promociona la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, que se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla.
CUENTA REGRESIVA. La Conmebol ya promociona la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, que se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Boca y Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla para definir al nuevo campeón continental a partido único.
  • A partido único en el remodelado estadio Metropolitano, Boca buscará su tercer título en el certamen, mientras que Mineiro intentará consagrarse por primera vez en su historia.
  • El campeón embolsará 10 millones de dólares y clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, además de asegurar su lugar en la próxima Recopa Sudamericana.
Resumen generado con IA

Boca y Atlético Mineiro ya conocen el escenario de la final, pero no la hora. La definición de la Copa Sudamericana será el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y la Conmebol todavía debe confirmar a qué hora rodará la pelota.

La final marcará un hito: será la primera definición a partido único de un torneo de la Conmebol en Colombia. El Metropolitano, casa habitual de la selección colombiana, atraviesa la etapa final de una remodelación que comenzó en enero, con una inversión de unos 45 millones de dólares. Según el alcalde Alejandro Char, las obras superan el 90% de avance y la capacidad pasará de unos 43.000 espectadores a una cifra de entre 60.000 y 65.000.

Barranquilla se prepara para una invasión. La ciudad cuenta con cerca de 300 establecimientos hoteleros y más de 9.000 habitaciones, mientras que la Conmebol todavía no informó la fecha de venta ni los precios de las entradas. En Colombia ya anticipan una fuerte presencia azul y oro: la emisora La FM estima que el 80% del público sería hincha de Boca.

Formato, premios y una baja

Al tratarse de un partido único, no habrá revancha. Si el empate persiste tras los 90 minutos, la final irá al alargue y, de ser necesario, a los penales. El campeón se asegurará un lugar directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y el derecho a jugar la Recopa Sudamericana 2027.

En lo económico, según C5N, el ganador recibirá 10 millones de dólares y el subcampeón, 2,5 millones. Boca ya acumuló 2,6 millones en premios a lo largo de la campaña.

El “Galo” llegará con una baja confirmada: el ecuatoriano Alan Franco, expulsado en Montevideo. Boca irá por su tercera Sudamericana, después de las conquistas de 2004 y 2005, mientras que Mineiro buscará la primera.

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