Final de la Copa Sudamericana: cuándo, dónde y cómo se jugará Boca-Atlético Mineiro

La final marcará un hito: será la primera definición a partido único de un torneo de la Conmebol en Colombia. El Metropolitano, casa habitual de la selección colombiana, atraviesa la etapa final de una remodelación que comenzó en enero, con una inversión de unos 45 millones de dólares. Según el alcalde Alejandro Char, las obras superan el 90% de avance y la capacidad pasará de unos 43.000 espectadores a una cifra de entre 60.000 y 65.000.