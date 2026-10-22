Francisco Cerúndolo busca las semifinales del ATP de Bruselas: a qué hora juega y dónde verlo en vivo

El encuentro está programado para las 9, en el primer turno de la cancha central, y se podrá seguir en vivo a través de Disney+. Cerúndolo, tercer preclasificado del torneo, llega al compromiso después de superar al estadounidense Martin Damm (107°) por 6-4 y 7-6 (4), resultado que le permitió alcanzar los cuartos de final de un torneo ATP por 38ª vez en su carrera.