Francisco Cerúndolo busca las semifinales del ATP de Bruselas: a qué hora juega y dónde verlo en vivo

Resumen para apurados
- Francisco Cerúndolo enfrenta este viernes al francés Clement Chidekh en cuartos de final del ATP 250 de Bruselas, Bélgica, con el objetivo de clasificar a las semifinales.
- El argentino llegó tras derrotar a Martin Damm por 6-4 y 7-6. En una destacada temporada, ya ganó los torneos de Queen's y el Argentina Open, y también compite en dobles.
- De avanzar, el tenista se medirá con Jirí Lehecka o Tallon Griekspoor por el pase a la final, en busca de conquistar su tercer título del año en canchas rápidas bajo techo.
Francisco Cerúndolo (21° del ranking mundial) buscará este viernes dar un nuevo paso en el ATP 250 de Bruselas, Bélgica, donde enfrentará al francés Clement Chidekh por un lugar en las semifinales. El argentino, que atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera, intentará aprovechar una oportunidad favorable para instalarse entre los cuatro mejores del certamen, disputado sobre canchas rápidas bajo techo.
El encuentro está programado para las 9, en el primer turno de la cancha central, y se podrá seguir en vivo a través de Disney+. Cerúndolo, tercer preclasificado del torneo, llega al compromiso después de superar al estadounidense Martin Damm (107°) por 6-4 y 7-6 (4), resultado que le permitió alcanzar los cuartos de final de un torneo ATP por 38ª vez en su carrera.
Hasta el momento, el porteño registra 19 victorias y 18 derrotas en sus anteriores 37 participaciones en esta instancia. Además, disputará sus octavos cuartos de final de 2026 y los cuartos sobre canchas duras bajo techo, después de sus antecedentes en Gijón 2022, Almaty 2024 y Belgrado 2024.
Del otro lado de la red estará Chidekh, ubicado en el puesto 152 del ranking y proveniente de la clasificación. El francés atraviesa una de sus mejores semanas en el circuito y alcanzó sus primeros cuartos de final ATP tras vencer al británico Jacob Fearnley por 7-6 (4) y 6-2.
Los antecedentes favorecen al argentino: durante esta temporada ganó 11 de los 12 partidos que disputó contra rivales ubicados fuera del Top 100. Su única derrota en esa condición ocurrió en Los Cabos, frente al francés Arthur Gea.
Un año de grandes resultados
Cerúndolo llega a Bélgica después de una temporada en la que conquistó dos títulos importantes. En febrero se consagró campeón del Argentina Open, mientras que en junio hizo historia al convertirse en el primer argentino en ganar el tradicional torneo de Queen's, sobre césped, donde derrotó al estadounidense Tommy Paul en la final.
Ahora buscará trasladar ese buen rendimiento a las canchas rápidas bajo techo, una superficie en la que históricamente encontró mayores dificultades. En caso de superar a Chidekh, disputará las semifinales frente al ganador del enfrentamiento entre el checo Jirí Lehecka (20°) y el neerlandés Tallon Griekspoor (60°).
Por la otra mitad del cuadro aparecen el francés Arthur Fils, máximo favorito del torneo, y el estadounidense Alex Michelsen, además del alemán Jan-Lennard Struff y el belga Zizou Bergs.
También sueña en dobles
La participación de Cerúndolo en Bruselas no se limita al cuadro individual. El argentino también alcanzó las semifinales de dobles junto a Alex Michelsen, después de conseguir una importante victoria frente a los brasileños Rafael Matos y Orlando Luz, segundos preclasificados, por 6-3 y 7-5.
La dupla buscará un lugar en la final contra el alemán Constantin Frantzen y el estadounidense Robert Galloway, con la posibilidad de que Cerúndolo avance hasta las instancias decisivas en ambas modalidades.
El torneo, que desde 2025 se disputa en Bruselas después de nueve ediciones en Amberes, cuenta con una historia destacada. Entre sus campeones aparecen figuras como Andy Murray, Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime, último ganador del certamen.
Con la confianza de sus resultados recientes y la posibilidad de seguir avanzando en dos cuadros, Cerúndolo afrontará una jornada importante en Bélgica, con el objetivo de acercarse a su tercera consagración de la temporada.