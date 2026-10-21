Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Bruselas y quedó como el único argentino en carrera

El servicio fue una de sus principales armas: conectó 12 aces, ganó el 80% de los puntos disputados con su primer saque y consiguió neutralizar seis de las siete oportunidades de quiebre que tuvo el estadounidense. El triunfo le permitió alcanzar sus octavos cuartos de final de la temporada y extender su buen presente en un 2026 en el que ya conquistó dos títulos: el Argentina Open y el ATP 500 de Queen's.