Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Bruselas y quedó como el único argentino en carrera

Resumen para apurados
- Francisco Cerúndolo superó a Martin Damm Jr. por 6-4 y 7-6 y avanzó a cuartos de final del ATP 250 de Bruselas, consolidándose como el único argentino en competencia.
- El triunfo significó su victoria 70 en canchas duras ATP, en un día con derrotas para Mariano Navone en Bruselas y para Tomás Etcheverry y Facundo Díaz Acosta en Almaty.
- Enfrentará a Jacob Fearnley o Clément Chidekh en cuartos, erigiéndose como la principal esperanza argentina para cerrar la temporada con un título en canchas bajo techo.
Francisco Cerúndolo comenzó con el pie derecho su participación en el ATP 250 de Bruselas y se convirtió en el único argentino que sigue en competencia en los torneos de singles del circuito esta semana. El porteño, ubicado en el puesto 21° del ranking mundial y tercer preclasificado del certamen, derrotó al estadounidense Martin Damm Jr. (107°) por 6-4 y 7-6 (4), en una hora y 36 minutos, para avanzar a los cuartos de final del torneo belga.
El argentino, que debutó directamente en octavos por su condición de cabeza de serie, encontró rápidamente la ventaja. Quebró el servicio de su rival en el primer juego y, aunque debió salvar cinco puntos de quiebre en el siguiente, logró sostener la diferencia hasta cerrar el parcial por 6-4. En el segundo set volvió a golpear de entrada, pero Damm recuperó el quiebre y consiguió llevar la definición al tie-break. Allí, Cerúndolo impuso su jerarquía y selló la victoria.
El servicio fue una de sus principales armas: conectó 12 aces, ganó el 80% de los puntos disputados con su primer saque y consiguió neutralizar seis de las siete oportunidades de quiebre que tuvo el estadounidense. El triunfo le permitió alcanzar sus octavos cuartos de final de la temporada y extender su buen presente en un 2026 en el que ya conquistó dos títulos: el Argentina Open y el ATP 500 de Queen's.
Además, el porteño alcanzó una marca destacada: se convirtió en el noveno argentino en conseguir al menos 70 victorias sobre canchas duras en el circuito ATP. Se sumó así a un grupo encabezado por Juan Martín del Potro (311 triunfos) y David Nalbandian (187), que también integran Juan Ignacio Chela, Diego Schwartzman, Guillermo Vilas, Guillermo Cañas, Juan Mónaco y Leonardo Mayer.
Ahora, Cerúndolo buscará prolongar su buen momento frente al ganador del duelo entre el británico Jacob Fearnley (87°) y el francés Clément Chidekh (152°), que definirán al próximo rival del argentino en los cuartos de final.
Una jornada negativa para los demás argentinos
La victoria de Cerúndolo contrastó con las eliminaciones que sufrió el resto de la delegación nacional. En el mismo torneo de Bruselas, Mariano Navone (45°) quedó eliminado en octavos de final al perder contra el neerlandés Tallon Griekspoor (60°) por 7-6 (4) y 7-5. El argentino venía de superar en su estreno a Juan Manuel Cerúndolo, pero no pudo sostener su avance en el certamen.
Tampoco hubo buenas noticias desde Kazajistán. En el ATP 250 de Almaty, Tomás Etcheverry (29°), sexto preclasificado, se despidió en primera ronda después de caer frente al italiano Mattia Bellucci (68°) por 7-6 (5), 2-6 y 6-4. El platense volvió a sufrir un traspié en una recta final de temporada complicada, marcada por una seguidilla de derrotas que le impide recuperar regularidad.
Por su parte, Facundo Díaz Acosta (71°) tampoco consiguió avanzar a los cuartos de final. Luego de eliminar a su compatriota Thiago Tirante en la primera ronda, perdió por 6-2 y 6-4 frente al georgiano Nikoloz Basilashvili (128°), proveniente de la clasificación.
De esta manera, Cerúndolo quedó como la principal esperanza argentina en la recta final de la gira europea sobre canchas rápidas bajo techo. Después de una temporada en la que consiguió títulos en polvo de ladrillo y césped, el porteño intentará cerrar el año con otro resultado destacado, esta vez sobre una superficie diferente.