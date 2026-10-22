Una isla, millones de reales y una denuncia: el escándalo que enfrenta a Richarlison con Flavio Bolsonaro

Una disputa inmobiliaria que involucra a Richarlison, delantero de la selección brasileña y del Tottenham, sacudió el escenario político de Brasil a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El futbolista acusó públicamente a Flávio Bolsonaro, senador, candidato presidencial e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de participar en una maniobra que lo habría despojado de una propiedad valuada en unos 10 millones de reales. La controversia llegó hasta el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien aseguró haber solicitado una investigación de la Policía Federal.