La durísima revelación de Richarlison: “El psicólogo me salvó la vida”

“El psicólogo me salvó la vida. Sólo pensaba basura, buscaba cosas de la muerte, solo quería ver basura de la muerte. No sé qué me pasaba por la cabeza. Llegué a hablar con mi padre, que persiguió conmigo el sueño de ser futbolista, y decirle: ‘papá, me voy a rendir’”, agregó el delantero.