Murió un empresario en un vuelco en la ruta 3: su padre había fallecido en el mismo camino siete años antes

Un empresario de Tierra del Fuego murió este miércoles tras protagonizar un brutal vuelco sobre la Ruta Nacional 3. Santiago Felipe Fiocchi, de 38 años, conducía solo una coupé Toyota 86 GR cuando perdió el control del vehículo y terminó a casi 100 metros de la calzada. El accidente ocurrió en el mismo camino donde, en mayo de 2019, había fallecido su padre, Pablo Fiocchi, en otro siniestro vial.