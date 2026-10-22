Murió un empresario en un vuelco en la ruta 3: su padre había fallecido en el mismo camino siete años antes

Resumen para apurados
- El empresario Santiago Fiocchi murió este miércoles en la Ruta 3, Tierra del Fuego, tras perder el control de su deportivo y volcar por causas bajo investigación.
- El vehículo despistó en una recta y rodó 100 metros. Siete años antes, en mayo de 2019, su padre Pablo Fiocchi falleció en otro choque sobre el mismo trazado.
- La Justicia realiza peritajes para esclarecer el siniestro, mientras el caso reabre el debate sobre la peligrosidad vial y la presencia de fauna en rutas patagónicas.
Un empresario de Tierra del Fuego murió este miércoles tras protagonizar un brutal vuelco sobre la Ruta Nacional 3. Santiago Felipe Fiocchi, de 38 años, conducía solo una coupé Toyota 86 GR cuando perdió el control del vehículo y terminó a casi 100 metros de la calzada. El accidente ocurrió en el mismo camino donde, en mayo de 2019, había fallecido su padre, Pablo Fiocchi, en otro siniestro vial.
El hecho se registró a la altura del kilómetro 2.868, en el sector de estancia San Luis, entre las ciudades de Río Grande y Tolhuin. Según los primeros informes, el conductor se dirigía aparentemente hacia esta última localidad.
De acuerdo con lo publicado por el medio regional Resumen Policial, sobre el asfalto quedaron marcadas las huellas de frenada y el posterior desvío hacia la banquina de tierra.
El tramo donde ocurrió el siniestro es una recta que, según los primeros reportes, presentaba buenas condiciones de transitabilidad. Tras abandonar la calzada, el vehículo avanzó varios metros por el descampado, dio numerosos tumbos y terminó apoyado sobre su lateral derecho.
El Toyota quedó a casi 100 metros del punto en el que se produjo el despiste. Fuentes de la investigación señalaron que esa distancia podría indicar que el conductor circulaba a una velocidad elevada, aunque hasta el cierre de esta nota no se habían difundido pericias que confirmaran esa hipótesis.
Los equipos de emergencia encontraron a Fiocchi sin signos vitales dentro del deportivo y con el cinturón de seguridad colocado. Estas circunstancias, sumadas a que el accidente ocurrió en plena recta, abrieron interrogantes sobre los motivos que provocaron la pérdida de control.
Entre las hipótesis analizadas figura la posible presencia de guanacos sobre la ruta, un factor que suele ocasionar accidentes en las rutas de la Patagonia sur. Sin embargo, los rescatistas no observaron animales en los alrededores cuando llegaron al lugar.
Otra posibilidad es el uso del celular al volante, aunque esta alternativa estaría prácticamente descartada debido a que en el sector del vuelco no hay señal de telefonía móvil.
Las marcas de frenada y las huellas registradas en el lugar serán parte de los elementos que los investigadores utilizarán para reconstruir la secuencia del accidente. Por el momento, las causas del siniestro permanecen sin determinarse.
La muerte de su padre en la misma ruta, en 2019
La tragedia tiene un antecedente que golpea especialmente a la familia Fiocchi. En mayo de 2019, Pablo Fiocchi murió a los 60 años en otro accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 3.
El empresario era fundador y socio gerente de Patagonia Maquinarias, la compañía familiar que administra concesionarias oficiales de John Deere en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, además de comercializar maquinaria pesada de otras marcas en la región.
Pablo Fiocchi circulaba en una moto por un sector más urbano de la misma ruta, en la zona de Campamento YPF, en Río Grande, cuando fue embestido por una camioneta que salía de lo que entonces era la obra en construcción del miniestadio de la ciudad.
Tras la muerte de su padre, Santiago, que tenía entonces 31 años, asumió la conducción de la empresa, con sede en Río Grande. Desde ese momento estuvo al frente de la firma hasta este miércoles.
En la gestión también participaban dos de sus hermanas, según la información publicada en el perfil de LinkedIn de la compañía: una se desempeñaba como directora de Administración y Finanzas y la otra estaba a cargo del área de Marketing y publicaciones corporativas.
Siete años después de la muerte de Pablo Fiocchi, la familia volvió a sufrir una pérdida en la misma ruta. Las actuaciones judiciales continúan abiertas para establecer qué provocó que el Toyota 86 GR abandonara la calzada y terminara volcado a casi un centenar de metros del asfalto.