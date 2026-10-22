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Palmeiras, el primer finalista de la Libertadores: con el “Flaco” López y Giay, eliminó a Fluminense por penales

El “Verdão” perdió 1-0 en San Pablo, pero se impuso 5-3 desde los doce pasos. Esperará a Flamengo o Estudiantes en Montevideo.

Por Redacción Deportes Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • Palmeiras clasificó a la final de la Copa Libertadores tras vencer por penales a Fluminense en San Pablo, luego de igualar 2-2 en el marcador global.
  • Fluminense ganó 1-0 con gol de Hércules y forzó la tanda, donde el arquero Carlos Miguel fue figura. El equipo de Abel Ferreira disputará su octava final histórica.
  • La definición se jugará el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, donde el club paulista enfrentará al ganador del cruce entre Flamengo y Estudiantes.
Resumen generado con IA

El arquero Carlos Miguel adivinó la intención de Nonato, tapó el cuarto penal de Fluminense y le abrió la puerta de la final de la Copa Libertadores a Palmeiras. Marlon Freitas se encargó del resto: convirtió el último remate y desató el festejo en el Nubank Parque, donde el “Verdão” se impuso 5-3 en la definición.

La noche había empezado cuesta arriba. Fluminense necesitaba ganar por un gol para forzar los penales y lo consiguió a los 81 minutos, con un remate de Hércules que igualó la serie 2-2. En la ida, en el Maracaná, Palmeiras había ganado 2-1 con goles de José Manuel López y Freitas.

El “Flaco” López y Agustín Giay fueron titulares en el equipo paulista. El ex Lanús, máximo goleador del plantel en la temporada, dejó su lugar en el segundo tiempo al paraguayo Ramón Sosa, mientras que el ex San Lorenzo fue reemplazado por Khellven.

Una costumbre

Palmeiras jugará la octava final de Libertadores de su historia y la cuarta en la era de Abel Ferreira, que ya levantó dos veces el trofeo. El año pasado también había llegado a la definición, pero cayó ante Flamengo.

El camino tuvo suspenso. En los cuartos de final, el “Verdão” eliminó a Liga de Quito también desde los doce pasos, con un 4-3 tras el 3-3 global y dos atajadas de Carlos Miguel.

La final será el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. El rival saldrá esta noche del duelo entre Flamengo y Estudiantes en el Maracaná: si gana el “Mengão”, se repetirá la definición de 2025.

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