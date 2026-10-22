Palmeiras, el primer finalista de la Libertadores: con el “Flaco” López y Giay, eliminó a Fluminense por penales

El arquero Carlos Miguel adivinó la intención de Nonato, tapó el cuarto penal de Fluminense y le abrió la puerta de la final de la Copa Libertadores a Palmeiras. Marlon Freitas se encargó del resto: convirtió el último remate y desató el festejo en el Nubank Parque, donde el “Verdão” se impuso 5-3 en la definición.